「台灣初戀殞落」王大陸醜聞連爆　韓網罵垃圾：難怪跟勝利是朋友

▲王大陸負面新聞狂爆。（圖／翻攝自Instagram／taluwang）



記者施怡妏／綜合報導

藝人王大陸近期頻繁登上社會新聞版面，先是涉嫌逃兵役被調查，緊接著又捲入教唆傷害Uber司機事件，因不滿與Uber司機爆發衝突，甚至還怒比中指，事後教唆他人跟蹤並攔車毆打。事件傳到南韓，南韓網友痛罵「比垃圾還不如」，甚至有韓媒以「台灣初戀殞落」為標題報導。

王大陸2015年因電影《我的少女時代》一炮而紅，陽光形象深受南韓影迷喜愛，2016年還登上韓國音樂典禮MAMA的舞台，近期卻接連爆出負面消息，引發韓國媒體和網友熱烈討論，甚至有韓媒以「台灣初戀殞落」為標題報導，相關新聞也成為韓國論壇的熱門推薦。

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臉書粉專「韓網評論翻譯站」發文，王大陸涉殺人未遂遭移送的消息，在南韓論壇theqoo掀起討論，許多網友驚呼「這真的是我認識的王大陸嗎」、「天啊，太震驚了」、「之前覺得他很帥，怎麼會發生這種事」、「《我的少女時代》再見了」、「勝利的朋友果然是一個樣子」、「他跟Burning Sun有關不是嗎？ 所以我一點都不驚訝」、「如果那是真的，那他真的是個性格糟糕的垃圾」。

據悉，王大陸去年4月與連姓司機發生糾紛後，氣得向游男抱怨，游男就找上陳男幫忙出氣。陳男透過管道，得知連姓司機訊息後，便指使24歲的彭男、林男、李男前往埋伏跟蹤。新北地院5日凌晨召開羈押庭訊問，6時許裁定王大陸交保500萬、限制出境、出海及限制住居。

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