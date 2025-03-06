手機包包放桌上　離開座位20秒「竟是甜不辣被偷」他傻眼！爆共鳴

▲網友把包包跟甜不辣放桌上，竟然是甜不辣被拿走。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

有網友表示，在餐飲店用餐，離開座位丟垃圾大約20秒，回來之後發現桌上的甜不辣整包不見，但包包仍在桌上，讓他很疑惑，包包裡面有手機、平板、耳機等貴重物品，但對方居然選擇拿甜不辣，而不是包包。貼文曝光，不少人都有類似的經歷，「代表台灣人很善良，但肚子很餓」。

「台灣真是一個神奇的國家！」有網友在Threads發文，在餐飲店用餐，期間起身去丟垃圾，將裝有Apple平板、耳機、手機和錢包的包包放在桌上，旁邊還有一袋剛買的甜不辣。20秒後他回到座位，發現包包還在，但整袋甜不辣已被偷走，他驚訝直呼「那是iOS大禮包欸，裡面甚至還有我的錢包，但他選擇甜不辣？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文吸引102萬名網友瀏覽，許多人都有食物被偷的經驗，「我掛在機車上整袋700多元的肯德基憑空消失」、「上周去排隊名店買3個便當，從超商出來就不見了」、「就跟機車不拔鑰匙沒事，但擦坐墊的抹布老是被偷一樣」、「還有機車上的手機跟抹布，結果抹布被偷，手機還在」。

其他網友笑翻，「是我也選甜不辣，不然現炸還要等」、「因為選擇蘋果大禮包你會報警，偷吃你會笑笑算了」、「因為台灣人食物被拿走不會報警」、「留張便條紙：這間不錯吃，但對面那家更厲害」、「下次甜不辣加香菜加爆看看」、「我寧願拿甜不辣，如果再加點一份魷魚就好了」。