遇「王大陸們」搞傷害　驗傷、報案切記兩大眉角

記者黃楷元、李芸樺／台北報導

藝人王大陸先是涉嫌裝病逃兵被調查，接著又捲入教唆黑道傷害Uber司機，引發社會譁然。而不只藝人打司機時有所聞，其實一般民眾行車、搭車糾紛也不少，若遇到類「王大陸們」尋釁暴力，該如何自保？律師劉明昌提醒三件事一定要做，保全證據、驗傷和報案，尤其驗傷、報案切記兩大眉角。

王大陸去年4月搭連姓Uber司機的車，但途中他認為司機繞路，雙方先在車上第一次衝突，抵達目的地後，王大陸下車後折返要拿遺留在車上的鑰匙，但因打不開門特斯拉車門，便怒敲車窗要求司機停車，並怒比中指。

王大陸事後向友人游男抱怨此事，游男透過管道得知連男個人資訊，並唆使他人在新北地區攔車痛毆，連男曾兩度赴派出所求助，警方詢問是否要先驗傷再報案，不過連男離開後就沒返回，因此無報案資料。連男事後將畫面PO網，並問「我可以告他嗎？」

▲劉明昌律師。（圖／翻攝「瑞克說法」臉書）

劉明昌律師表示，若在街頭或駕車中突遭不明人士攻擊，首要之務是蒐集證據並立即報警，可利用手機錄音、錄影或行車記錄器保存現場畫面，同時撥打110請警方到場處理。

劉明昌指出，若遭受攻擊應保持冷靜並避免還手，否則在法律實務上可能被認定為互毆，「讓原本的受害者變成加害人」，因此建議民眾以防禦性動作為主，以免承擔刑事責任。

而受傷後應即刻就醫並取得診斷證明書，作為後續法律程序的重要證據。劉明昌補充，「無論診斷證明書標示為甲種或乙種，司法機關均認可其法律效力，不必多花錢申請專屬司法使用的類型。」

劉明昌也特別提醒，民眾應清楚「報案」與「備案」的差別，他強調報案後警方才會正式立案展開偵查，備案無法啟動司法程序。因此，民眾應向警方取得報案證明單，而且要請警方盡速協助調閱事發地點的監視器畫面或店家錄影設備，確保關鍵影像未被覆蓋刪除。