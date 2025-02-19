南投首座社會住宅明年埔里啟用　第二處社宅中央規劃中

▲南投縣第一處社宅埔里鎮「北安‧安居」明年將正式啟用。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第一個社會住宅、埔里鎮「公誠‧安居」預計明年2026年正式啟用 ，鎮公所並持續向中央爭取利用市中心的國有土地，增設生活機能完善的第2處社宅「北安‧安居」，目前已經進入規劃階段，希望降低青年成家及弱勢族群的居住負擔。

鎮長廖志城日前參加「公誠‧安居」社宅工程上梁典禮時，即宣布向中央爭取的第2個社宅計畫「北安‧安居」，已展開規劃，也是縣內第4個社宅計畫，基地在北安里六合路與明德路之間約1500坪的國有土地：位於鎮立圖書館、藝文中心、田園藝廊對面，一旁有綜合球場、網球場及鎮立游泳池，未來「國民樂活運動館」也計劃落腳綜合性身心障礙福利復健服務中心附近，加上鄰近國小、國中及市場，生活機能堪稱相當完善，計畫一出，已引起不少鄉親的注意與討論。

南投縣原有南投市「漳和‧安居」、竹山鎮「竹山‧好室」及埔里鎮「公誠‧安居」三個社宅計畫，共預計興建710戶，其中以自2023年動工的埔里公誠路的「公誠‧安居」工程進度最快，約達50％、預計今年底完工，為2棟地下2層、地上10層建築，總戶數260戶，並附設公辦民營托嬰中心，待完成內部裝修與公開說明會等相關配套措施，明年正式啟用；南投、竹山2案則已決標，正待開工。

廖志城表示，「北安‧安居」社宅案擬使用的國有土地原是林務局宿舍區，多年前老舊建築拆除後移撥國有財產署，為活化閒置國有地，於2016年採設定地上權方式，由民間開發，興建地下1層、地上10層觀光藝文飯店，部分空間可提供地方藝文展覽使用；該合約規定應在5年內（即2021年3月）完工營運，但因故無法履行，鎮公所因此轉爭取中央持續推動興建社宅，盼減輕更多青年、弱勢族群及一般家庭的居住負擔，目前中央已展開規劃。