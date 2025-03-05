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交通死亡今年拚降低15%　陳世凱：人行道增80公里、寬度150公分

▲▼交通部長陳世凱宣布推出道路規劃指引，推動道路設計規劃一致性。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱宣布推出道路規劃指引，推動道路設計規劃一致性。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(5日)去(113)年交通事故30日死亡2950人，為近3年新低，不過降幅僅2.4%，未達7%目標，行人死亡366人則降至16年來新低點。行政院喊出今(114)年死亡要比112年降15%。交通部長陳世凱表示，除推出道路規劃指引供各單位參考外，今年人行道增設將增加80公里，寬度擴大為150公分，省道改善破5千處。

道安改善略見成效，去年交通事故奪2950人命，降至近3年來最低，行人地獄情況也大幅改善，去年366人死亡減少3.7%，降為16年來新低點，不過降幅皆未達到年降7%目標，行政院長卓榮泰近日也宣布，今年目標交通事故死亡要比112年減少15%。

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交通部長陳世凱表示，卓院長提出的目標，也是原本的目標，平均一年減少7%，兩年就是14%到15%，推動人本交通的努力正在起步，日本花了很久時間，韓國也花20到30年，數字降低雖有好的趨勢，但還沒有很滿意，之後數據會漸漸增加，將以1年降低7%死亡、2年降低15%這方向努力，之後越改善數據會越好，前一陣子交通部已推出標誌標線指引，今天也推出道路規劃指引，讓全國道路設計趨向一致，對行人安全來說是相當重要的目標。

為提供全台各道路包括省公路、縣鄉道、農道等道路主管機關設計和規劃時，有一致性指引，交通部公路局也推出道路規劃指引，陳世凱表示，為改善道安，除已規劃道安三支箭、道路標誌標線指引18種路型外，另公路局統合地方道路甚至農路，邀集各單位針對各道路狀況規劃指引，因道路有許多不同管轄單位，基層道路設計人員不知從何設計，為了一體性且不至於混亂，推出道路規劃指引，是提供給地方最基層道路設計人員使用的工具書，各種道路設計規畫都有可依循指引，不會那麼混亂，也是改革的一環。

陳世凱強調，道路規劃指引說明中，今年很重要的目標是人行道，行人保護一直是交通部最重視的，過去對人行道改善，現在不只是要求改善，也要求人行道要增加長度，除要增設人行道，今年目標要增加80公里人行道，此外也將檢討人行道寬度和設置庇護島。

陳世凱表示，過去幾年他也曾在人行道上推娃娃車，寬度沒有90公分不好推，因此今年目標要把人行道加寬，至少要150公分，讓輪椅和娃娃車推車可通行，提供行人友善動線，今年希望達到1成5目標。

此外，陳世凱指出，今年除人行道要增設80公里和人行道加寬為150公分外，針對重點路段也會持續推動改善，去年公路局改善了超過2千處的路口，今年目標翻倍，改善路口將增加到5千處。

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