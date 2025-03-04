屏東「區間平均速率區」限時70　他狂飆117...這下慘了

▲屏東縣「區間平均速率自動偵測」設備 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段建置的「區間平均速率自動偵測」設備，在今年2月間共取締1307件，比1月的1697件，少了390件，顯見該科技執法有效發揮交通安全功能，警方呼籲用路人行經該兩處區域，務必遵守限速規定，以確保交通安全。

屏東縣政府交通隊調閱2月份區間測速（台26尖山段612件，台1線戰備跑道695件）合計共1307件，台26未有嚴重超速情事，台1線戰備跑道嚴重超速計有1件，於凌晨3時許測得，時速為117KM，車種為小型房車，超速47公里，屬於危險駕駛行為。

交通隊指出，根據道路交通管理處罰條例第四十三條（汽車駕駛人之處罰－危險駕駛及噪音）規定，即屬於在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰；汽車駕駛人有第一項第一款至第四款或前項行為者，並吊扣該汽車牌照六個月；經受吊扣牌照之汽車再次提供為違反第一項第一款、第三款、第四款或前項行為者，沒入該汽車。處罰相當重，民眾務必遵守時限規定，確保交通安全。

交通警察隊提醒所有用路人，行駛道路務必遵守法定速限，面對臨時狀況才能有足夠的反應時間，避免因車速過快引發交通事故；保持適當車速並全程繫妥安全帶，共同維護行車安全。