莊瑞雄籲台鐵花東票價優惠　交長：長程有「遞遠遞減」降漲幅

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部通過台鐵票價調漲案並於2月底送政院待核定，立委莊瑞雄要求考量東部交通特殊性，研議專屬優惠方案，或考慮對花東居民不予調漲。交通部長陳世凱表示，台鐵針對長程已採遞遠遞減，台北到花東票價漲幅本來就很低，影響應沒有想像中高，政府審議的是費率上限，未來將等票價定案後再來討論。

交通部長陳世凱表示，台鐵票價審議是針對費率，沒有針對每一站收多少票價討論，待未來費率定案後，交通部會跟台鐵溝通和了解東部或長程是否有優惠，短程則不用擔心，使用TPASS通勤月票則不會有影響，花東通勤也列入；另台鐵針對比較遠途運輸譬如台北到台東或花蓮採遞遠遞減，長途票價相對較低，台北到花東票價漲幅本來就很低，在遞遠遞減下，對花東影響應該沒有想像中那麼高。

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交通部公共運輸及監理司長林福山表示，交通部審議會通過的是台鐵運價費率的上限，未來台鐵每個區間和距離會依照費率算票價，台鐵因應票價調整也推出其他配套措施包括常客優惠等，至於哪個區間或哪一站等區間票價，要等行政院核定後，台鐵根據運價率上限考量定價策略。

陳世凱指出，台鐵票價部分，政府只有管運價費率上限，至於下限如何調整要看台鐵公司，對花東民眾是否提供優惠和補貼，譬如用花東基金之類的，是否還需要補貼將再做討論，要等票價出來後，交通部再來討論。

至於高鐵票價是否調漲，陳世凱表示，目前高鐵還沒有跟他討論，每次遇到高鐵相關人員都沒有提過這件事。