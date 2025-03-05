春雷驚蟄萬物醒　台電台南區處誓師強化防護穩定供電

▲台南區處舉辦誓師大會，動員自營工班及承攬商人力共109人、大型機具及車輛共46輛投入穩定供電行動，強化設備系統韌性，讓民眾瞭解台電穩定供電的決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

三月初春時值二十四節氣之「驚蟄」，大自然以春雷驚醒蟄居動物冬眠，使樹竹萌發、鳥獸甦醒，為降低因鳥獸活動、樹竹生長影響線路導致停電事故頻率，5日台南區處舉辦誓師大會，動員自營工班及承攬商人力共109人、大型機具及車輛共46輛投入穩定供電行動，強化設備系統韌性，讓民眾瞭解台電穩定供電決心。

台南區處處長黃明舜今帶領同仁宣誓，一同強化配電系統韌性，降低停電風險，確保電力供應穩定。黃處長指出，每年春季驚蟄時節，因鳥類築巢、松鼠活動頻繁及樹竹生長而引發停電事故，今年仍將積極推動線路重點維護，包含鳥巢清除、樹竹修剪、加裝防護設備（如驅鳥器、防蛇網等），輔以紅外線智慧監測技術，提升對事故的應變能力，從源頭管理以降低事故發生機率。

在變電所部分，開關設備及接線箱加強底部孔隙堵塞密封，出入大門與地面(或門柱)間縫隙加裝適當細目保護網，開關場鐵構或各類設備固定架加裝防蛇網，鄰近變電所圍牆內外修剪樹木並摘除鳥巢。此外，配電線路設備也加強維護更新，如老舊設備汰換吊檢、蟻害投藥、架空被覆線汰換、鹽害地區礙子清洗、樹木修剪及鳥巢摘除、裸露設備被覆化改善、開關設備基礎台、孔洞防堵、開關設備紅外線檢測、及配電管路防挖宣導等。

黃明舜處長表示，台電面對各種挑戰，仍將堅持全力守護電網，優化配電系統，以最快速度及最佳能力應變各種意外事故，確保穩定供應電力。若民眾發現電線桿上有鳥巢，或住家附近有鳥獸、樹竹碰觸電線或電線脫落，有引發停電事故風險時，可通報台電1911客服專線，也可拍照上傳「台灣電力APP」，以通報台電處理。