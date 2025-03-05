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「驚蟄」12生肖學會72變運勢爆漲　屬羊有幸運之神眷顧

文／命理老師 邱彥龍

今（3／5）進入驚蟄，俗諺有云「三月桃花雪，一場春雨一場暖」，隨著一場場的春雨，天氣會變得越來越暖和，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，在這個節氣裡，開始走好運的生肖也不少，有鼠、牛、兔、龍、羊、雞、狗、豬，至於剩下的四個生肖虎、馬、猴、蛇也不用太氣餒，懂得如何因應，同樣也可逢凶化吉。

▲節氣 。（圖／免費圖庫）

▲驚蟄節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（3／5～3／20）12生肖運勢：

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屬鼠的朋友這段時間會把重心放在工作和家庭上，擁有財運並能指引別人方向，讓自己的家、公司的員工跟同事們大家越來越好。只是這段時間事業上會有變動，或者遇到需要重新談判或毀約、修改的情況，但不是壞事，隱藏在挫折背後的是一份美好的禮物。


屬牛的朋友這段時間能和合夥人、另一半跟客戶達成不錯的共識，雙方都很愉快，共創雙贏的局面，一切的拓展都往好的方向發展，把握自己的旺運。


屬虎的朋友這段時間工作會特別忙碌，配合度雖好，但愛做又愛念，不論是管人或被別人管，都容易讓自己和他人感到不舒服，家中也易遇到無形磁場干擾，建議多到廟裡拜拜祈福，內心會平靜許多，健康上也要特別注意，病痛會稍微多一些，千萬不要諱疾忌醫，小病忍成大病。


屬兔的朋友這段時間可以按照自己的步驟進行，會感到無比舒暢，雖然做好的決定會有些許的調整，但也不是壞事，偏財運很旺，且會遇到很多的貴人幫助，國外運、異地運也很好，可以學到很多的知識，並大開眼界。


屬龍的朋友這段時間會特別看重名聲、利益跟面子。會有貴人相助，做事容易成功，幸運值偏高，但過度的強勢卻會給自己帶來麻煩，甚至招惹不少小人，態度要自我拿捏。


屬蛇的朋友這段時間事業上會有瓶頸或與同事衝突，但也會有很多的轉機，往國外、異地、宗教或高等教育方面發展會有很好的提升，另外，人際關係方面可能會得罪朋友並不再往來，但也會獲得新的友誼，助你獲得想要的未來。


屬馬的朋友這段時間事業上會遇到非常多的事情，吉凶參半，但有貴人暗地相助，可以讓你大事化小、小事化無，所以只要保持兵來將擋、水來土淹的勇氣面對一切，即可逢凶化吉。錢財容易被套牢，小心用錢。


屬羊的朋友這段時間特別想穩定，但擁有太多的突發狀況，逼得自己不得不做出變化，但不用擔心，有幸運之神相伴、運氣很好，而且名聲擴張變成自己的人脈資源，成為眾人的焦點人物。


屬猴的朋友這段時間很有衝勁，但說話跟思維方式要稍做調整，可以避掉許多麻煩，建議任何拓展可以先私底下進行溝通，往後會特別順暢，切勿見光死。財運方面很好，但也容易有突發意想不到的花費，只是無傷大雅。


屬雞的朋友這段時間容易成為大眾焦點，為自己打出名聲，且第六感超強，只要懂溝通擅行銷，事業、財運無往不利，容易獲得客戶的信任，但建議簽約要看清楚才有保障。另外，注意情緒爆漲起伏大。


屬狗的朋友這段時間財運非常強，不但八方來財，且名氣、人氣、財氣兼備，把握旺運，好好發展。

屬豬的朋友這段時間擁有強大的權力，正財、偏財運皆旺，但行銷與溝通方面要加強，雖然家裡的事情會稍微影響工作，但只要用心溝通與交流，反倒會讓你的旺運提升不少，記住，這段時間運氣是聊出來的。

▲節氣 。（圖／免費圖庫）

▲驚蟄是萬物甦醒的節氣，雷聲驚動萬物，象徵活力復甦、生機勃發。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

驚蟄是萬物甦醒的節氣，雷聲驚動萬物，象徵活力復甦、生機勃發，今年的變動大，動盪也大，「穩中求變，變中求穩」是今年的關鍵，凡是不肯改變、太衝跟固執者都會引來災難，建議趁此給自己好好提升的機會。

邱彥龍老師指出，驚蟄這16天的星相「太陽」受盡顛頗與困境，意味著這段期間火災、船難、空難及交通意外會特別多，同時元首、政府官員、網紅、名人、演藝人員會因被抗爭、壓制、撻伐跟詆毀，而落得被拘留、監禁的命運，好的一面是眾人可藉此機會學習、感受，給自己一個反思的機會。

邱彥龍老師進一步分析，3月2日至4月13日金星逆行，家庭、情感、經濟上容易有波折，同時也特別容易放縱自我、懶散、好色與虛榮，進而影響財運，且易犯桃花劫，但只要稍微放慢腳步，穩健前行，保持樂觀的心態，事情還是會變得順暢；3月15日至4月13日則再遇水逆，切記這段期間不適合談判、簽訂契約與做重大決定，因為會遇到修改或變卦的情況，同時這段時間天王星刑上升星座，大環境會有很多的黑天鵝、白天鵝滿天亂飛，讓大家措手不及，需時時保持危機感。

至於驚蟄期間那些行業跟星座運勢會比較旺？邱彥龍老師分析指出，由於這段期間最旺的星是月亮、冥王星跟海王星，因此特別有利於從事婦女活動、公共事業、五穀類、油類、飲料飲食業、命理玄學、宗教身心靈產業、飯店業、淡海漁產業、船務業、運輸物流業、化學產業、礦產業、藥品健康食品產業等14個行業。此外，上升星座、太陽星座跟月亮星座落在水瓶、雙魚、雙子、牡羊、巨蟹、金牛等6個星座，會得到貴人的幫助，不論是合夥人、另一半或者客戶都能相互幫助，讓事業、名聲、財富大大提升，共同成長。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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