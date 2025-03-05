春雷響起！驚蟄後「運勢爆棚」TOP3生肖　財運、好運擋不住

記者黃稜涵／綜合報導

今天是24節氣的「驚蟄」，象徵春雷響起、萬物復甦，不僅代表春天正式揭開序幕，也是運勢重新洗牌的時刻，《科技紫微網》點名3生肖今日起迎來運勢爆棚，看看你的好運是否也被春雷喚醒！

▲「驚蟄」不僅代表春天正式揭開序幕，也是運勢重新洗牌的時刻。（示意圖／取自xFrame）



生肖「猴」

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驚蟄節氣前後，生肖猴的事業與財運將有顯著變化。在這段時間，職場上的表現將脫穎而出，特別是在需要展現才華、組織能力或領導力的工作中，容易獲得貴人的支持，讓人刮目相看。另外，財運也相當旺盛，適合積極尋找開源機會，投資理財正當時，判斷精準者能夠獲利豐厚，若有機會參與公益或幫助他人，善的循環將為你帶來更多意外的回報。

生肖「雞」

在驚蟄節氣期間，生肖雞將特別感受到溫馨穩定的氛圍。感情方面，有利於表達愛意，與伴侶的感情將更加甜蜜，即使偶爾有小爭執，也能就事論事，不影響彼此感情基礎。事業運勢穩定，無需過度競爭，適合放鬆心態、穩中求進。在職場上，若能多幫助同事或團隊，將可能獲得意想不到的回報，甚至為未來埋下貴人緣的種子。

生肖「馬」

驚蟄對生肖馬來說，是「事業與財富雙豐收」的重要時刻！這段期間，工作將變得更加順利，創意與執行力俱佳，並且容易獲得貴人助力，讓計畫推動得更加順暢。財運方面，無論正財或偏財皆有極佳表現，不僅薪資提升，還可能因投資、紅利或資本增值而獲得額外收入，中大獎的機率也提高，建議趁此時做好財務規劃，讓財庫更加穩固。