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今「驚蟄」6禁忌　3生肖、3星座快打小人

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲今天驚蟄，全台溼答答。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「驚蟄」，清水孟國際塔羅小孟老師分享6大禁忌，像是禁止指天，避去山區森林，且「雷公蟲」蜈蚣出沒；此外，金牛座、水瓶座、獅子座以及生肖屬「蛇、猴、狗」小人多，快打小人。

小孟老師說，民間相傳「驚蟄」前後的日子，昆蟲從入冬開始便藏於土中，幾乎不吃食物稱為「蟄」；不過，到了春雷之時，雷公打雷驚醒昆蟲，昆蟲紛紛從土堆裡爬出來稱為「驚蟄」，也代表開始進入農耕時刻。

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►驚蟄習俗：

1、吃梨

驚蟄民間有吃梨的習慣，因春雷一響萬蟲出沒，要遠離害蟲，「離」為「梨」同音，因此才會說要吃梨子，原因是要遠離（梨）蟲子。另外，驚蟄節氣天氣乾燥，人容易口乾舌燥，因此吃梨可以潤肺養生。

2、打小人祭白虎

驚蟄蛇鼠蟲蟻會出沒，因此這些害蟲被稱為搬弄是非的小人，民間流行要在驚蟄之日打小人。民間也會以祭白虎方式趕走一些霉運，所以可去宮廟來祭白虎。

3、吃毛豆

毛豆長得像毛毛蟲，因此驚蟄吃毛豆或炒毛豆，象徵吃毛毛蟲或炒蟲，有趨除害蟲的意思。

4、殺蟲日

驚蟄日可以用殺蟲劑或石灰將害蟲清除。

5、打小人

3星座春天小人多，要打小人，分別是金牛座、水瓶座、獅子座，3生肖今年犯小人，分別是蛇、猴、狗，可用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人。

►破除被打法（反打小人法）：

怕被人當小人打，在紙上寫「所有打我小人者，必被我打之」，如此就能反打。

►驚蟄禁忌：

1、不可以結婚相親

民間相傳驚蟄結婚或相親，會遭到雷公處罰，因雷公會打雷，故會有不吉利的象徵。民間認為驚蟄結婚會被雷公拆散，因此有「驚蟄嫁娶淚汪汪，雷打鴛鴦各一方」之說。

2、避去山區森林

驚蟄萬蟲出沒，因此避免去山區森林，以免蟲子過多，蟲子爬到身上叮咬，身體產生過敏。

3、避談判與簽約

驚蟄小人害蟲多，談判簽約恐會有損失，也容易有官司發生。

4、避免指天

雷公打雷指天有不禮貌之說，因此驚蟄前後日不要指天，以免雷公生氣那就不好了。

5、兒童避免去空曠地

驚蟄日兒童外出若聽見雷聲，容易產生驚嚇，嚴重會啼哭不停，若天氣陰天儘量避免外出。

6、1樓住戶緊閉門窗

驚蟄「雷公蟲」盡出，所謂雷公蟲就是俗稱的蜈蚣，因此1樓住戶最好緊閉門窗，以防止蜈蚣進入家中。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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