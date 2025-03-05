北市環保局員工調職壓力大　今晨住處墜樓倒臥中庭亡

▲張男今晨被發現倒臥中庭，警方初步排除有外力介入。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲一處社區今天（5日）早晨6時許發生墜樓案件。當時社區保全巡邏時，赫然發現一名男子倒臥中庭，並已明顯死亡。警方調查，死者為該社區住戶；據悉，死者生前任職於北市環保局北投區清潔隊，因近期有職務調動，導致壓力過大引發輕生念頭。

據了解，在台北市環保局任職多年的53歲張姓男子，與母親及妻小同住在新北蘆洲某社區大樓。張男原本擔任清潔隊垃圾車司機，近期調職擔任人員調度，疑似不適應新職務，近期表現悶悶不樂，甚至與家人透露輕生意圖，今天清晨被發現倒臥於住處社區中庭，明顯死亡。

警方獲報到場，立即拉起封鎖線，經鑑識人員採證，現場並無打鬥痕跡，初步排除有他殺嫌疑，目前已通知家屬到場製作筆錄，男子確切死因，仍待新北地檢署報請相驗。

台北市環保局北投分隊表示，張男在單位服務將近20年，原本為垃圾車駕駛，因罹患胃癌導致視力不佳，才協調去文書工作；今年1月張男表示文書工作壓力較大，分隊有找人對其協助，並做適當關懷，到昨天為止都表現算正常，沒有什麼狀況，但有回家抱怨工作壓力比較大。分隊後續會持續跟家屬聯繫、關懷。

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