回收保麗龍起衝突！父子檔鐵椅K清潔隊員畫面曝　3人這下慘了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市清潔隊去年8月間回收垃圾時，由於中東社區連日排出大量保麗龍，楊姓清潔隊員建議民眾延後回收，未料引起曹姓民眾父子3人不滿，竟持棍棒、鐵椅毆打楊，甚至掐頸成傷，公所譴責暴力前往警局提告，地院日前審結，3人皆與楊成立調解，依犯防害公務罪，將曹姓父子分別判處6月及20天拘役不等刑期，皆可易科罰金。

▲曹姓父子持鐵椅攻擊清潔隊員。（圖／ETtoday資料照）

▲曹子跳上車掐頸攻擊清潔隊員。（圖／ETtoday資料照）

判決指出，去年8月17日下午1點35分許，當時楊姓清潔隊員在中東里山腳路執行收運垃圾勤務時，發現該社區連日排出大量保麗龍，導致回收物量大增，便與社區管理員協商，建議將隔天再回收保麗龍，以緩解回收車的載運壓力，未料一名婦人突然將保麗龍砸向楊姓清潔隊員，楊姓隊員被嚇了一跳，詢問婦人「為何要丟」，雙方進而發生口角衝突。

▲曹子跳資源回收車要毆打清潔隊員。（圖／ETtoday資料照）

此時婦人的2名曹姓兒子與丈夫見狀，認為受到辱罵，拿竹竿毆打、還掐頸，導致楊男受傷；又開車停在回收車前擋住，隨後從後車廂取出棒球棍，還從路旁拿鐵椅，要求楊姓隊員下車理論，再衝上回收車，毆打楊男，導致其頭部全身多處擦挫傷，曹男等人施暴後，還繼續開車追趕攔下回收車，最終清潔隊員報警，曹男才悻悻然離去。

事發後，楊姓清潔隊員持驗傷單前往警局作筆錄，對曹姓父子提告，法官審酌，被告曹姓父子對清潔隊員施以強暴行為，欠缺法治觀念、且視公權力為無物，再考量3人犯後坦承犯行，且已與楊男達成調解，依犯妨害公務罪，分別判處6月、6月及拘役20天，皆可易科罰金。

▲曹子持棍棒攻擊清潔隊員。（圖／ETtoday資料照）