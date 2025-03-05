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護國神山台積電赴美投資　國民黨團3問賴政府：政府角色在哪？

▲▼國民黨團召開 台積電變美積電 國安拉警報 記者會王鴻薇 柯志恩 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「台積電變美積電 國安拉警報」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）記者崔至雲／台北報導

美國總統川普與台積電董事長魏哲家，美東時間3日宣布台積電將再投資1000億美元，建造3座新晶圓廠、2座先進封裝設施及一座研發中心。國民黨團今（5日）提出，在矽盾逐漸崩壞之下，一、台灣安全承諾在哪裡？二、台灣可免於貿易、關稅戰？三、台灣半導體優勢在哪裡？國民黨團要求總統賴清德明確告訴國人，台積電對美加大投資，台灣到底換到什麼？

書記長王鴻薇憂心表示，這兩天全球媒體關注焦點，是台積電正式在美國白宮宣布重大投資案，加碼投資1,000億美元，建造3座新晶圓廠、2座先進封裝設施及一座研發中心。消息傳到國內後，國人非常擔心台灣的護國神山，還會不會是原來的護國神山？會不會變成「半屏山」？也有人關心美國要求台灣半導體擴大對美投資，包含資金、製程和技術，把台灣的台積電，變成「美積電」？看來，過去國人的擔憂，現在都成真了。

王鴻薇問賴政府，台積電對美無論是資金、製程和技術都不斷提高擴大投資之下，在矽盾逐漸崩壞之下，一、台灣安全承諾在哪裡？二、台灣可免於貿易戰、關稅戰？三、台灣半導體優勢在哪裡？簡言之，台灣換到什麼？這些都是嚴肅的國安問題。賴政府高官們始終不敢告訴台灣民眾，只會用所謂「民主供應鏈」、「多元半導體供應鏈」這空洞、大而無當，完全沒有實質內容回應國人。

藍委柯志恩表示，台積電對於台灣的意義，不單單只是全球布局企業而已，台積電是台灣競爭力、國際談判的表徵，更是民進黨政府經常拿來大內宣、大外宣的招牌。但當護國神山被川普「移山」之後，那麼我國政府可以提供的「靠山」到底是什麼？台積電從2020年到2025年赴美投資歷程，未來再增加投資1,000億美元，有非常重要的封裝廠和研發中心，請問根是要怎樣留在台灣？

柯志恩指出，台灣最引以為傲的研發人才、技術都被搬到美國去之後，我們的優勢是否會因此而削弱？台積電不僅僅是一家企業而已，對台灣來說是國家安全、經濟安全非常重要的基地。賴政府說，台積電擴大投資美國是「互利共贏」，那麼人民要問，台灣贏了什麼？更訝異的是，經濟部長郭智輝居然說，台積電增加對美投資，還要經過投審會審查，難道川普跟魏哲家已併肩在全世界鏡頭之前，投審會敢說不嗎？

▲▼國民黨團召開 台積電變美積電 國安拉警報 記者會王鴻薇 柯志恩 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委葛如鈞表示，賴政府姓「賴」，但國人已經對他失去信賴，且民進黨政府官員大搞消失。2022年副總統蕭美琴在臉書PO文說，台積電一定會根留台灣，2024年在野黨質詢民進黨官員，能不能確保台積電的製程、研發留在台灣？政府官員也每一次信誓旦旦會說，結果不到一年時間，整個大翻盤。

葛如鈞說，大翻盤也就罷了，談判桌上沒有我國政府官員，甚至整個談判桌是消失的，而消失的談判桌，顯現在台積電對美投資商談過程中，台灣政府官員沒有任何角色。尤其是川普與魏哲家在白宮召開記者會的過程中，沒有一個單字提到台灣政府在過程中有扮演哪一個角色。

葛如鈞表示，川普2.0會著重在關稅和國際關係上，在這麼長的時間，民進黨政府卻沒有任何應對。更重要的是，川普並沒有因台積電加碼投資，放棄對台灣加收關稅的意見，只說在美生產的晶片不會加收關稅，請問民進黨政府有做好因應準備嗎？

葛如鈞呼籲民進黨政府，一定要確保台積電技術根留台灣，先進製程不要全部外移，且外移速度和時間要精密控制。再者，台灣供應鏈地位務必要穩住，台積電的擴大投資，勢必會帶動移動、遷徙效應，台灣要保住供應鏈不可替代性。同時要加速對本地AI、區塊鏈和軟體產業的投資，台灣需要多元化發展，不能只靠台積電獨撐大局。

▲▼國民黨團召開 台積電變美積電 國安拉警報 記者會王鴻薇 柯志恩 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）
 

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