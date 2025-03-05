快訊／川普政府擬今晚宣布　與烏克蘭簽署礦產協議

▲川普與澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普政府與烏克蘭計畫簽署一項礦產協議，此協議原定於2月28日簽訂，但因美烏領袖在白宮橢圓辦公室的會談不歡而散而告吹。4位知情人士透露，美國政府正推動該協議重新上路，而川普有意在今（5日）晚間向國會發表演說時宣布這項協議，不過目前尚未正式簽署，仍可能有變數。

路透獨家報導，知情人士表示，美方官員近來持續與烏克蘭當局溝通，試圖推動協議簽署，並建議澤倫斯基的顧問說服他公開向川普道歉，以修補雙方關係。

澤倫斯基於4日在X發文稱，烏克蘭已準備好簽署該協議，並形容上週的白宮會晤為「遺憾的事件」。他寫道，「我們在華盛頓白宮的會談，未能如預期進行。烏克蘭隨時準備坐上談判桌，以促成持久和平。」

目前尚不清楚協議內容是否有所更動。根據原始協議草案，美方將獲得烏克蘭自然資源收益的部分權益，但未對烏克蘭提供明確的安全保證；協議還規定，烏克蘭政府須將所有未來國有礦產資源商業化所得的50%撥入一個由美烏共同管理的「重建投資基金」。

白宮對此尚未發表評論，烏克蘭總統辦公室與駐美國大使館也未立即回應媒體詢問。

該礦產協議原訂於2月28日簽署，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）特地赴華盛頓參與儀式，但在與川普及副總統范斯（JD Vance）會談時，雙方發生激烈爭執，導致澤倫斯基提前離開白宮。川普與范斯對澤倫斯基的態度極為不滿，認為他應該對美國的支持表示感謝，而不是當著媒體的面再次要求額外軍援。

「你是在賭第三次世界大戰」，川普當時警告澤倫斯基。

川普日前接受媒體訪問時，對簽署協議持開放態度，但強調烏克蘭應展現更多感激之情。他表示，「這個國家一直與他們（烏克蘭）同進退，我們對他們的支持遠超歐洲，而歐洲本應該比我們付出更多。」

另一方面，英國、法國及部分歐洲國家已提出若俄烏停火，將考慮派遣維和部隊駐紮烏克蘭，前提是美國提供後勤支援。