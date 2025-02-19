東岸商場招商案獲不起訴　謝國樑：感謝還基隆市府清白

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑因處理東岸商場招商案，被指控涉嫌強盜罪，綠營要求其知所進退，「拆樑」團隊亦以此攻擊。然而，基隆地檢署認定罪證不足，今（19日）將全案處分不起訴。對此，謝國樑表示，感謝基隆地檢署還市府清白，市政團隊將繼續推動市政發展，全力以赴。

東岸地下停車場招商案於基隆市前市長林右昌任內，大日公司於2016年取得經營權（至2020年），並享有3年與2年優先議約權。該停車場原為地上一層商場、地下四層停車場，大日公司引進NET為協力廠商，增建2至4樓後，由NET經營地上商場。

2021年，大日公司依優先議約權續約3年，經營權延至2023年底。2022年底謝國樑接任市長，市府審議認定大日不符合優先續約資格，於2023年底重新招商，最終由微風集團得標，NET則未能通過甄審。

2024年1月31日，市府辦理點交手續，大日公司依規定移交停車場，但NET以擁有2至4樓產權為由，加鎖拒絕交還。2月1日凌晨，基隆市府強制剪鎖完成移交，微風集團正式進駐營運。

NET公司不滿市府行動，當日即委任律師向基隆地檢署提告，指控謝國樑及市府、警方人員共12人涉嫌無故侵入、竊佔、加重強盜及毀損等罪嫌。然而，經檢方一年偵辦，認定罪證不足，將全案處分不起訴。

過去一年，民進黨及罷樑團體多次以此案質疑謝國樑，並作為罷免連署與投票的依據，如今市府被證明清白。對此，基隆市府發言人呂謦煒表示，市府不會想請任何人道歉，也不想在這個議題上浪費更多的社會資源，市府只想好好的做事，致力於推動基隆的進步與發展。