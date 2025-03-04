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烏克蘭美商會長向台積電招手盼投資！　無人機、軍事科技可互補

▲▼美國商會烏克蘭分會（American Chamber of Commerce in Ukraine）會長亨德（Andy Hunder）。（圖／記者陶本和攝）

▲美國商會烏克蘭分會（American Chamber of Commerce in Ukraine）會長亨德（Andy Hunder）。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

台積電4日宣布加碼投資美國超過1000億美元，成為台美與國際財經圈的重磅消息；美國商會烏克蘭分會（American Chamber of Commerce in Ukraine）會長亨德（Andy Hunder）被問及，如何以商界角度看待台積電對美投資一事？亨德表示，台積電也可以考慮在烏克蘭投資，尤其無人機技術與新興軍事技術，烏克蘭都在最前線，雙邊企業可以達到互補的局面。

全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營4日在台灣舉行；美國商會烏克蘭分會（American Chamber of Commerce in Ukraine）會長亨德（Andy Hunder）會後接受訪問時，被問及如果以商界的視角，會如何看待台積電加大對美投資超過1000億美元一事。

亨德並未正面回應此議題，不過他建議，台積電也可以考慮到烏克蘭投資，尤其是無人機的技術與新興的軍事科技，烏克蘭都是在最前線，也可以成為非常好的夥伴，烏克蘭未來要進入恢復與重建階段，這會是歐洲二戰以來，最大型的國家重建計畫，會有非常多合作，雙邊企業合作可以達到互補的局面。

至於美國宣布暫停對烏克蘭軍援一事，亨德站在商界的角度表示，不可以讓烏克蘭倒下來，後果會非常災難，現在要想辦法如何一起合作，這傳出去對國際社會不是很好，是災難性訊息，企業要一起來合作才行。

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