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戰爭時企業能運作？　烏克蘭美商會長給台灣建議：人民可繼續有工作

▲▼美國商會烏克蘭分會（American Chamber of Commerce in Ukraine）會長亨德（Andy Hunder）。（圖／記者陶本和攝）

▲美國商會烏克蘭分會（American Chamber of Commerce in Ukraine）會長亨德（Andy Hunder）。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營4日在台灣舉行；美國商會烏克蘭分會（American Chamber of Commerce in Ukraine）會長亨德（Andy Hunder）會後接受訪問時，從企業角度分享烏克蘭經驗。他表示，如何讓企業在全面侵略之下繼續營運，繳稅跟創造就業機會之間，必須要取得平衡；他建議台灣政府，要了解企業角色，並把企業納入，「讓經濟可持續、繼續生產，人民繼續有工作可做」。

亨德分享表示，其實在俄羅斯入侵烏克蘭之前，就已經有情資顯示會入侵，從2022年入侵以來，基輔還是持續存在，而且企業營運的很好，烏克蘭持續對抗俄羅斯。他說，2022年的經驗，情資來的時候，就有先發薪水給大家，要離開的可以離開，當時會員當中，40名員工僅有1位離開，當時也都有做好準備，先提領出紙鈔、紙本地圖，車子每天都把油加滿，做好各種準備。

亨德分享，「通訊」是很重要的，本來預期通訊不通，無法繼續工作和正常營運，但戰爭發生後，烏克蘭的通訊有時候比很多歐洲國家還要順暢。他分享，有高達85％會員企業都是正常營運，有部分企業受到損傷，可能無人機攻擊部分廠房受損，但其實就重建就可以了。

亨德指出，其實在俄羅斯第一顆飛彈打到基輔之前，網路攻擊就已經開始了，俄羅斯希望全面摧毀金融體系，當時微軟公司就預告戰爭已經開始。他說，二戰的時候，基礎建設是隧道，但現在的基礎建設是雲端，當時亞馬遜、谷歌、花旗銀行等，都有把系統上傳，所以後來戰爭發生，付款都可以持續進行。

亨德表示，麥當勞去年服務1億300萬戶客戶，這幾年來在烏克蘭還新開20間分店，烏克蘭的農業生產也是繼續，向日葵、玉米等，農夫持續耕作，港口鐵道都持續營運。

亨德指出，要如何讓企業在全面侵略之下繼續營運，繳稅跟創造就業機會之間，必須要取得平衡，同時法規也規定男性要從軍，而特定關鍵企業也可以保留50%的男性員工，讓公司可以繼續營運。

針對台灣政府目前會有什麼建議？亨德表示，最主要是要了解企業角色，必須把企業納入，俄羅斯侵略之前是從網路攻擊開始，飛彈才射過來，他很清楚看到俄羅斯目標是要癱瘓通訊網路，所以科技應該要先到位，雲端技術要先到位，要比實體的基礎建設更難攻擊。

亨德表示，橫跨各領域企業扮演角色，科技、金融、食品、快遞、銷售等，最重要是讓經濟可以持續、繼續生產，人民繼續有工作可以做。他說，烏克蘭企業情況都滿好的，在即便受到災害或戰爭影響下，都要讓經濟持續維持下去。

如果回顧這場戰爭，有哪些事情是當初可以做但沒有做到的？亨德表示，如何要提早警示人民可能有攻擊，但又不要造成恐慌，這件事應該要有很好的平衡。

亨德指出，烏克蘭總統澤倫斯基告知人民有戰爭前，外國大使館其實都已經關門走了，不過烏克蘭政府都說沒有這回事，都說要持續正常狀況，所以這樣情況下要如何警示人民，但又不要引起恐慌，平衡很重要，溝通很關鍵；尤其是空襲的避難所，要讓人民做好準備，讓人民知道哪裡有避難所，要到哪裡去。

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