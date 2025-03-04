藍白刪凍國防預算　烏克蘭美商界：烏國政治人物沒投資國防不正確

▲美國商會烏克蘭分會（American Chamber of Commerce in Ukraine）會長亨德（Andy Hunder）。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨、民眾黨近來大幅刪凍國防相關預算，預算解凍也一改過去慣例。對此，美國商會烏克蘭分會（American Chamber of Commerce in Ukraine）會長亨德（Andy Hunder）4日接受訪問時表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，很多政治人物提到，錢應該花在基礎建設跟道路上，不是在國防投資，但今天來看，這不是正確的。

亨德表示，烏克蘭國防支出非常高，他沒有具體數字，但可以確定的是，國防支出非常重要。他表示，美國總統川普也有提到這件事，目前烏克蘭每天的生活面臨危機，烏克蘭在戰爭中學習到國防很重要，軍力跟軍備都很重要，烏克蘭現在有非常大的鄰居在隔壁，不希望烏克蘭存在世界上，在基輔面對的就是這樣的危機。

亨德強調，要了解烏克蘭如何繼續在戰爭中反抗俄羅斯，烏克蘭不可以倒下，這會發生災難性的後果，各國在思考國防支出的時候，應該理解到國防支出有多重要，過去三年就可以看到很多具體事證。

亨德分享，其實在俄羅斯入侵烏克蘭之前，很多政治人物認為，應該要把錢花在基礎建設跟道路上，而不是在國防軍備，但今天來看這樣不是正確的。