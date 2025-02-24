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花蓮男竊延長線換現金！警埋伏逮慣犯　涉多起竊案

▲警方調閱案發現場周邊監視器畫面，鎖定竊盜慣犯。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲警方調閱案發現場周邊監視器畫面，鎖定竊盜慣犯。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局吉安派出所於2月22日清晨接獲報案，報案人當日準備要外出去工作時，發現其停放於吉安鄉福興村路旁的自小貨車，後車斗內的延長線遭不明人士竊取。警方獲報後立即展開調查，迅速調閱案發現場周邊監視器畫面，鎖定一名轄內竊盜慣犯。

▲警方調閱案發現場周邊監視器畫面，鎖定竊盜慣犯。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲警方於竊嫌常出沒地點埋伏守候，順利逮捕到案。

吉安派出所於當日清晨6時迅速掌握曾嫌行蹤，遂前往曾嫌常出沒地點埋伏守候，並且順利的逮到曾嫌，發現其將贓物變賣至某資源回收場，換取現金並據為己用，警方隨後追查贓物流向，成功追回遭變賣的電線等贓物，並繳回變賣所得。另外經過警方深入調查，發現曾嫌還涉嫌他起竊盜案，警方將一一細究，將其所涉及的案件一併移送偵辦，絕不讓犯嫌免於法律的制裁。

▲警方調閱案發現場周邊監視器畫面，鎖定竊盜慣犯。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲追回遭變賣的電線等贓物並繳回變賣所得。

分局長林俊廷表示，警方對轄內治安維護責無旁貸，將持續強化巡邏以防範類似案件發生，並呼籲民眾提高警覺，加強防竊措施，如發現可疑人事物，請即時通報警方，共同維護社區安全。同時強調，警方將持續針對累犯及治安顧慮人口進行監控，防止再犯，並透過強化警民合作機制，提升整體犯罪預防能力，打造更安全的居住環境。
 

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