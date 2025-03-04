高市消防局強化電動車火災應變力　採購專業設備辦理訓練課程

▲▼消防局將採購「底盤瞄子、滅火毯、緊急插頭、穿剌瞄子與防汛擋水板」專業設備，及辦理專業訓練課程，來提升救災行動的安全與效率。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局為應對日益增多的電動車火災，將採購一系列專業設備並舉辦專業訓練課程，以提升消防人員的應變能力和救災效率。隨著電動車市場占比逐漸提升，電動車事故應變與救援工作成為消防單位的重要課題。

電動車底盤鋰電池在碰撞後可能發生熱失控並引發火災，相較於傳統燃油車，滅火難度更高且耗時更久。為此，高雄市政府消防局將採購「底盤瞄子、滅火毯、緊急插頭、穿剌瞄子與防汛擋水板」等專業設備，並配置於各轄區分隊，確保第一線消防人員能迅速應對電動車火災。

電動車雖然發生火災的機率低於燃油車，但一旦起火，往往需要更長時間及數倍甚至數十倍的水量才能撲滅。為確保消防人員能夠正確、安全且有效地執行電動車火災搶救任務，高雄市消防局特別舉辦電動車火災應變訓練。訓練課程由消防署車禍救援教官邱敬荐授課，透過實體電動車（n7）講解車體構造、鋰電池與高壓電位置、緊急斷電處置方式，讓消防人員更熟悉電動車特性，提高應變能力。

此外，訓練課程還邀請Gogoro原廠工程師，針對電動機車換電站（GoStation）安全設計、現場設備配置與緊急應變標準作業流程進行詳細解說，確保消防人員在面對不同類型的電動車火災時，能夠採取最適當的應對措施。

高雄市消防局強調，隨著電動車普及率提高，相關救援技術與裝備需與時俱進。本次裝備採購與專業訓練，皆是為了提升消防人員應變能力，確保救災行動安全有效，進而保障市民生命財產安全。未來，消防局將持續關注電動車發展趨勢，並精進訓練與裝備，以應對新興火災挑戰，守護高雄市民的安全。