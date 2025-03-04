台中新光三越第二賣場林酒店登場　正妹嘗鮮：第一次在飯店逛街

記者白珈陽／台中報導

台中新光三越「第二賣場」計畫擴點，4日在林酒店舉行「新光三越春季化妝品節體驗會」，共有13家美妝品牌入駐。由於今天採取預約制，到場的消費者不多，讓前往嚐鮮的客人感覺就像是「包場」；1名黃姓女子說，第一次在飯店裡逛街，是很特殊的體驗。

▲黃姓女子說，第一次在飯店裡逛街，是很特殊的體驗。（圖／記者白珈陽攝）



在「第二賣場計畫」中，於林酒店入駐的有BOBBI BROWN、Clé de Peau Beauté、CLINIQUE、DARPHIN、ESTEE LAUDER、IPSA、 Jo Malone London、LA MER、NARS、ORIGINS、TOM FORD、資生堂東京櫃、資生堂國等13家頂級美妝品牌，駐點時間預計為即日起至3月底。

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▲▼新光三越「第二賣場計畫」有13家美妝品牌入駐林酒店。（圖／記者白珈陽攝）



消費者黃姓女子說，第一次有這種在飯店裡逛街的感覺，今天逛過之後，認為現場化妝品的品項與新光三越差不多，服務感受也一樣。她說，之所以知道今天有活動，是經櫃姐通知、以及在網路看到訊息，才想說來體驗看看。

▲今天採取預約制，到場的消費者不多，讓前往嚐鮮的客人感覺就像是「包場」。（圖／記者白珈陽攝）



資生堂國際櫃業務經理賴姓男子表示，感謝新光三越與林酒店，提供這個場地提供給他們，讓他們可以服務顧客，也很開心能為顧客做後續服務，感謝許多顧客關心他們的狀況，品牌端非常積極在維護顧客權益。

資生堂東京櫃美容顧問許姓女子說，氣爆至今沒有影響到員工的生計，案發後公司依員工居住的地方，安排就近的駐點上班，同事都很平安。不少客人都問新光什麼時候可以開幕，許女說，她回應客人共體時艱一起努力，也盼能早日回到新光三越，新光三越就像她第二個家。