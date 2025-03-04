開車突見「千鳥級爆亮閃電」比白天還亮　他嚇：以為要被上帝接走

▲開車突見閃電。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

台灣北部受到鋒面影響，昨（3日）深夜與今日凌晨下起大雷雨，雷聲閃電不斷讓不少人從睡夢中驚醒，短影音創作者「少白老師」貼出一段影片，當時正在開車，出現了千鳥級的爆亮閃電，短短10分鐘內，天空亮度堪比白天。對此，有網友嚇喊，「這感覺開一開會穿越到異世界」。

短影音創作者「少白老師」在Threads發文，開車途中錄下一段「千鳥級的爆亮閃電」的影片，可以看到閃電頻頻狂閃，閃電光亮度極高，瞬間照亮整片天空，並伴隨著大雨傾盆而下，「短短10分鐘天空比白天還亮，開車真的以為要被上帝接走了，被劈到就我獨自升級，大概人生排名閃電亮度第一名吧 」。

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影片曝光，網友看傻眼，「這樣開車時候，心理超級害怕⋯手抖抖⋯ 打雷閃電好恐怖」、「萬一雷直接打中，收攤下班」、「剛剛那閃電亮到以為世界要重開機」、「桃園早上5.30左右的雷最可怕，那一聲，連屋頂房子窗戶全都在震動，真的很可怕，超級大聲，嚇爛」、「真的超級可怕，這輩子沒看過這種雷」。

受到鋒面逐漸通過影響，今日北部凌晨起出現大雷雨，雙北各地也下起冰雹。對此，中央氣象署預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，在鋒面接近過程中，鋒面前緣有利於旺盛對流雲系發展，若發展比較旺盛，不排除出現瞬間強降雨、雷擊、強陣風，如果對流更旺盛也不排除出現冰雹。

葉致均表示，在周三清晨鋒面通過台灣前，有機會再出現冰雹等劇烈天氣現象，且因冰雹為固態降水，可能造成災害，因此提醒民眾在下大雨時，要往室內移動。

本文獲得「少白老師」授權轉載。