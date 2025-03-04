奪命瞬間！快艇海上飆速「撞死衝浪客」　準新娘無辜喪命

▲哈維拉在海邊衝浪時，竟遭快艇撞死。（圖／翻攝Instagram@inspiratemirando、procesochile2024）



記者吳美依／綜合報導

智利發生駭人意外，34歲「準新娘」哈維拉（Javiera Ortiz）正在海邊衝浪時，卻被快艇當場高速撞上，最終不幸傷重身亡，而意外過程都被鏡頭拍下。

影片中，快艇飆速往岸上衝，沙灘上的遊客紛紛走避，但海水中的哈維拉來不及反應，就被直接撞上。駕駛快艇的漁夫似乎沒發現異狀，直到被目擊者告知，才明白剛剛鑄下大錯。

紐約郵報等外媒報導，這起意外發生在智利中部的科布克庫拉（Cobquecura）林科納達海灘（Rinconada Beach）。哈維拉頭部與雙臂都遭重創，儘管緊急送醫，仍因為傷勢過重，不幸身亡。

警察局長佩德羅（Pedro Parra Valdivia）表示，快艇上當時一共有2名漁夫，60歲駕船者在意外當天就被逮捕，「他靠近海岸線時，沒有看見那名女性衝浪客」，導致對方重傷身亡。

哈維拉是一名攝影師兼設計師，經常在Instagram上向6.3萬名粉絲分享編織作品。她來自首都聖地牙哥近郊的蘭卡瓜（Rancagua），最近才搬到科布克庫拉，與未婚夫同居，並且計畫2周內就要舉辦婚禮，未料發生憾事。

哈維拉猝逝的消息震驚各界，粉絲們紛紛湧入貼文留言區哀悼，形容她是一名活力充沛、溫柔體貼、心地善良、才華洋溢的好人。