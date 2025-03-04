　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Messenger圖標悄悄改版　回歸單一藍色

Meta旗下的通訊軟體Messenger圖標歷經數次更改。（取自Pexels）

▲Meta旗下的通訊軟體Messenger圖標歷經數次更改。（圖／取自Pexels）

圖文／鏡週刊

Meta近期變更旗下即時通訊程式Messenger應用程式的圖示顏色，從 2020年起使用的粉紫藍漸層，回歸單一藍色設計。這一改動迅速引發用戶討論，許多人發現Messenger圖示的變化後，紛紛在社群平台表達意見。不過，截至目前，Meta尚未對外說明更改的具體原因。

這次圖示調整最早在2月26日起被用戶注意到，並在社交平台X上掀起話題。「Messenger的圖示突然變回藍色，Meta是想回歸原點嗎？」有網友這樣猜測。部分人認為這次變更是希望讓Messenger更貼近Facebook的經典藍色形象，也有人表示「當年改成漸變色就很不習慣，現在又改回來，真的有點無奈」。不過，也有用戶認為藍色版本比過去的漸變色更順眼，「這才是Messenger應有的樣子」。

Messenger圖標修改為藍色。（翻攝畫面）

▲Messenger圖標修改為藍色。（圖／翻攝畫面）

雖然官方尚未正式解釋這次變動的原因，但有業界人士分析，這可能與Meta近年來的品牌策略有關。Messenger自2014年從Facebook獨立以來，雖然曾強調與Instagram之間的聯繫，甚至採用類似的漸變色，但Meta近來多次傳出有意重新整合Messenger和Facebook，回歸更緊密的關係。Meta執行長祖克柏今年初也曾表示，計劃在2025年讓 Facebook回歸最初的本質，吸引年輕用戶。這次Messenger圖示的顏色變化，或許正是這項計畫的一部分。

值得一提的是，Facebook長期以來將藍色作為品牌色，這其實與祖克柏本人的視覺障礙有關。他曾在2010年接受《紐約客》訪問時透露，自己是紅綠色盲，因此藍色是他能夠最清楚辨識的顏色。這項背景也讓許多網友猜測，Messenger這次回歸藍色，或許不只是設計調整，而是Meta重新塑造品牌形象的一步。


更多鏡週刊報導
川普威震日圓！嫌匯率太便宜今日幣升值　1萬台幣少換4471日圓
台積電擴大對美投資　卓榮泰：根留台灣、壯大台灣是共同立場
川普下令暫停對烏克蘭「所有軍援」　美國防部長赫格塞斯將執行暫停令

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
解放軍宋慧喬亮相！　聽聞被封為「最美女飛官」徐楓燦羞笑
報復來了！　陸對美國大豆等農產品加徵10～15％關稅
咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答
台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」：不敢想接下來多刺激
台積電加碼投資美國1000億美元　總統府承諾：最先進製程留在
台積電千億美元投資「自廢武功」　台大副教授：台灣人渾然未覺
大魯閣股東會紀念品出爐！　再抽美國MLB觀賽之旅
獨／詐保豪灑千萬當酒店大爺！　前台壽理賠員曝光
哥倫比亞8比1擊敗中國！　富邦新洋投好投

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Messenger圖標悄悄改版　回歸單一藍色

LINE Notify3／31日起停用！官方替代方案出爐　網嘆：被濫用

蘋果執行長突襲宣布「本週有新品」　果粉嗨翻：真的等好久

蘋果FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆「反追蹤」　研究籲：隨時更新藍牙

iPhone 16e讓人難過　偷兩大功能且AI不支援繁中

iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了：很滿意

外媒爆蘋果再推新品！刻不容緩「本週會有消息」

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

Messenger圖標悄悄改版　回歸單一藍色

LINE Notify3／31日起停用！官方替代方案出爐　網嘆：被濫用

蘋果執行長突襲宣布「本週有新品」　果粉嗨翻：真的等好久

蘋果FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆「反追蹤」　研究籲：隨時更新藍牙

iPhone 16e讓人難過　偷兩大功能且AI不支援繁中

iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了：很滿意

外媒爆蘋果再推新品！刻不容緩「本週會有消息」

快訊／大雷雨炸金門持續1小時　防雷擊淹水

在中國打球？銳歐迅速糾正：我在台灣　感謝悍將給予先發機會

TWICE多賢「人生首部電影」與台灣有關！　子瑜感動哭了

玻利維亞「巴士撞貨車」至少31死！墜谷500公尺淪廢鐵　慘況曝光

快訊／高雄流行音樂中心旁女子落海！警消急救援　尋獲已明顯死亡

立委陳亭妃遭恐嚇！天沒亮就報案　警加強巡邏服務處、住處

空頭支票狂進貨水產！騙17廠商2492萬　詐團高檔海鮮樓慶功

高中生「獲Google聘用」卻遭16所大學拒絕　父怒提告：種族歧視

日本CALBEE幼兒餅乾出包！「蝦味條四連」重金屬超標

陸「蝶后」張雨霏現身人民大會堂　瞇眼燦笑揮手轉身快步離開

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

3C家電熱門新聞

蘋果執行長突襲宣布「本週新品」

LINE Notify3／31日起停用！官方替代方案出爐

iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了

FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆反追蹤

微軟宣布：Skype將於5／5終止服務

Messenger圖標悄悄改版

ROG、MSI RTX 50系列筆電開賣

iPhone 16e讓人難過　偷兩大功能且AI不支援繁中

三星攜手Pokémon GO打造體驗館

外媒爆蘋果再推新品！

iPhone 16e首日開賣跌2000元！

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

iPhone 16e開箱！

快刪！高利貸詐騙偽裝金融App逾10 萬人下載

更多熱門

相關新聞

「建築詩人」王大閎靠一方法抒壓

「建築詩人」王大閎靠一方法抒壓

紀錄片《黑潮一流變中的台灣建築》呈現台灣從日治時期至今、逾120年來的建築風格變化。日治時期不少大型建築都具政治權力象徵，到國民黨政府來台之後，同樣無法擺脫政治影響，來自中國的傳統建築概念深入各代表性建築，包括中山樓、圓山飯店等，不過兼具中西建築元素的國父紀念館則讓有「建築詩人」美譽的王大閎在政治人物主導的美學下幾經折衝才完成。

大天后宮石獅「移植」總督官邸

大天后宮石獅「移植」總督官邸

符昌鋒拍紀錄片展現台灣建築樣貌

符昌鋒拍紀錄片展現台灣建築樣貌

她咬出劉喬安台美販毒網絡全貌

她咬出劉喬安台美販毒網絡全貌

遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

關鍵字：

鏡週刊Messenger

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

即／魏哲家將見川普　投資美國1000億美元

更多

最夯影音

更多

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面