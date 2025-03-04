Messenger圖標悄悄改版　回歸單一藍色

▲Meta旗下的通訊軟體Messenger圖標歷經數次更改。（圖／取自Pexels）

圖文／鏡週刊

Meta近期變更旗下即時通訊程式Messenger應用程式的圖示顏色，從 2020年起使用的粉紫藍漸層，回歸單一藍色設計。這一改動迅速引發用戶討論，許多人發現Messenger圖示的變化後，紛紛在社群平台表達意見。不過，截至目前，Meta尚未對外說明更改的具體原因。

這次圖示調整最早在2月26日起被用戶注意到，並在社交平台X上掀起話題。「Messenger的圖示突然變回藍色，Meta是想回歸原點嗎？」有網友這樣猜測。部分人認為這次變更是希望讓Messenger更貼近Facebook的經典藍色形象，也有人表示「當年改成漸變色就很不習慣，現在又改回來，真的有點無奈」。不過，也有用戶認為藍色版本比過去的漸變色更順眼，「這才是Messenger應有的樣子」。

▲Messenger圖標修改為藍色。（圖／翻攝畫面）

雖然官方尚未正式解釋這次變動的原因，但有業界人士分析，這可能與Meta近年來的品牌策略有關。Messenger自2014年從Facebook獨立以來，雖然曾強調與Instagram之間的聯繫，甚至採用類似的漸變色，但Meta近來多次傳出有意重新整合Messenger和Facebook，回歸更緊密的關係。Meta執行長祖克柏今年初也曾表示，計劃在2025年讓 Facebook回歸最初的本質，吸引年輕用戶。這次Messenger圖示的顏色變化，或許正是這項計畫的一部分。

值得一提的是，Facebook長期以來將藍色作為品牌色，這其實與祖克柏本人的視覺障礙有關。他曾在2010年接受《紐約客》訪問時透露，自己是紅綠色盲，因此藍色是他能夠最清楚辨識的顏色。這項背景也讓許多網友猜測，Messenger這次回歸藍色，或許不只是設計調整，而是Meta重新塑造品牌形象的一步。



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