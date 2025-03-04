遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

▲曾被封「戰狼大哥哥」的凌濤常在螢光幕前砲火十足評論時政，未料遭爆視訊露鳥、傳下體照，還曾對人「肢體越界」。



圖文／鏡週刊

本刊報導，國民黨桃園市議員凌濤，遭爆涉性騷擾及對婚姻不忠，竟背著妻子傳私密影像給他人還向對方索色照。凌濤昨（3日）晚間接受本刊採訪回應說：「不可能，我這一定告，這一定是提告！」他說，這完全是捏造，「這是因為現在我們在打民進黨中央，所以捏造的內容，造成大家在公共領域的評論⋯⋯這是非常秀下限的行為。」

本刊繼續提問，是否有不只一位人士曾遭他「肢體越界」、觸摸胸部？凌濤重申，「如果今天民進黨要用這種很low的行徑來做自己的政治利益的話，看起來我們打民進黨跟打賴清德是打中了，我們一定會採取法律的行動。」

不過，凌濤2023年6月曾上政論節目談及台灣政壇#MeToo風波時曾說：「每一個人從事公共事務或對外的部分，大家開始會去檢討，我們每一句話、每一個訊息、每一個互動，會不會造成人家困擾，我覺得這是社會進步的一部分。」並說：「任何的性侵、性騷，都不能被政治陰謀所掩蓋，因為這些事就是要調整、檢討，就是要讓社會往前走。」

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