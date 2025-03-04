解開經典建築內外矛盾　大天后宮石獅「移植」總督官邸

▲建築修復工作者黃任維帶領團隊深入台北賓館內部說明建築的特點。（圖／十月影視提供）

圖文／鏡週刊

由符昌鋒執導的紀錄片《黑潮一流變中的台灣建築》記錄台灣近代以來建築的演變，並從建築與歷史的觀點解析許多極具代表性的作品，包括台北賓館（曾是台灣總督官邸）、監察院（曾是台北州廳）以及中山堂（曾是台北公會堂）等。

該片監製、也是建築學者郭肇立表示：「20世紀初世界已開始現代化，但日本統治者在台灣的建築卻是在懷念19世紀的歐洲帝國。」像是台灣總督官邸、台北州廳等，從外觀看是古典，裡面其實是當時最現代化的工程結構。因此反思日本帝國主義下的台灣為何無視現代運動，反而想像19世紀的布雜古典主義建築風格，追求形式象徵？究其原因不難發現建築中隱含的權力象徵。

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這種建築表象與內裡的差異，反映歷史造成的台灣建築特色，所以《黑潮一流變中的台灣建築》拍攝時，導演符昌鋒特別與團隊深入歷史建築內部，請修復建築工作者帶領一同探詢、解析。

▲台北賓館部分石材來自拆除台北城得來的石頭、其中的石獅（圖中央）取自遭拆除的大天后宮。（圖／十月影視提供）

加上法式馬薩屋頂，強調建築宏偉、對稱，給人一種權威感，但部分石材來自拆除台北城得來的石頭、其中的石獅取自遭拆除的大天后宮。日本建築師森山松之助改建台北賓館時，把屋頂內部改成鋼造桁架結構，並使用鋼骨混凝土與鋼筋混凝土兩種構造物與金屬瓦，挑高的房屋頂層猶如空氣置換室，具溫度調節作用，爬上頂層的樓梯則屬工業風格，種種都是當時很先進的概念。

此外，曾是台北州廳的監察院，外表是古典的元素，裡面是鋼構。還有曾是台北公會堂的中山堂，標誌著1930年代開始台灣的都市發展進入市民化的階段，這座複合式建築的入口拱門為鑄石拱門，看似以光滑的大石頭砌成，其實是預鑄混凝土做成的人造石，精緻如真實石材的技術顯現建造的專業與進步。

▲曾是台北公會堂的中山堂入口鑄石拱門，看似以光滑的大石頭砌成，其實是預鑄混凝土做成的人造石。（圖／十月影視提供）

郭肇立強調：「拍攝台灣建築如果不揭露這些，大家還以為都是一些抄襲歐洲風格的房子。當時的台灣很矛盾，用最現代的科技蓋古典風格的房子。」

《黑潮一流變中的台灣建築》將於3月4日起每週二晚間10點在公視頻道播出兩集；TaiwanPlus影音平台每週二晚間10點播出一集（英文字幕國際版），播出後上架「TaiwanPlus Docs」YouTube頻道。

▲導演符昌鋒率領團隊走訪全台代表性建築。（圖／鏡週刊資料照片）



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