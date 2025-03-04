幫收毒郵包遭重判18年　她咬出劉喬安台美販毒網絡全貌

▲劉喬安涉及3件運毒案，還被指控詐欺、侵占，遭台灣5個地檢署通緝。（圖／翻攝自劉依函臉書）

圖文／鏡週刊

至於劉喬安遣返回台後，將面臨超過20年的刑期，其中又以新北地檢署偵辦的毒郵包案，最為嚴重。2021年10月，一個看似尋常的包裹從美國運至桃園機場，最後收件地址則在新北市。

不過，海關察覺內容物有異，要求報關人員至進口快遞專區開箱查驗，結果發現包裹內除了衣服、蠟燭、鐵盤等物品外，還有1.5公斤的不明粉末，因此將包裹查扣，並函請調查局新北市調查處偵辦，經調查局鑑定，確認粉末含有一級毒品古柯鹼成分，於是開始追查毒郵包的收件人和寄件的源頭。

毒郵包的收件人是一名陳姓男子，但實際前來取貨的，卻是一名謝姓女子及其張姓男友人，謝被逮後供稱，她與張都有毒癮，平常會一起吸毒、賭博，張提議要吸食古柯鹼，所以請在美國的友人幫忙寄送，而貨源就來自劉喬安。

▲美國總統川普（圖）上台後強力掃蕩非法移民，劉喬安因此遭逮。（圖／翻攝川普臉書）

謝女供稱，每公克古柯鹼在台灣要價7000元，非常昂貴，為要買到便宜的毒品，她透過管道與劉喬安取得聯繫，劉聲稱她的價格只要市價的一半，雙方相約以包裹形式將毒品寄到台灣，為掩人耳目，所以用陳姓友人名義收貨，沒想到剛進海關就遭查獲，謝、張二人遲遲等不到郵包，結伴前往取件，結果遭檢調逮捕，檢調多次傳喚劉到案未果，於是在2023年對劉發布通緝。

▲劉喬安寄送近1.5公斤古柯鹼給謝姓女子，害對方遭判刑18年。（圖／翻攝畫面）

因為劉喬安屢傳不到，法院無法確認她的涉案程度，審理後，認定謝女收受一級毒品，是該案的主嫌，將她重判18年徒刑，謝入監後，越想越不甘心，決定坦承一切。謝表示，她在酒店上班的時候，因緣際會認識熟悉八大行業的劉，劉知道她需錢孔急，於是提出招待食宿、機票，請謝到美國遊玩、順便打工賺錢的想法，謝不疑有他，答應赴美。

謝女抵達美國後，劉喬安兌現落地招待的承諾，並說自己能供應古柯鹼，要她擔任台灣的藥腳，協助收取毒郵包賺錢，在劉的半哄半騙下，謝點頭同意，為劉鋌而走險，結果慘遭法院重判。

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