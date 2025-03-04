　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

流變中的台灣建築／符昌鋒邀名師助陣拍紀錄片　宏觀展現歷史與建築樣貌

當年台灣總督官邸（現今台北賓館），重組希臘羅馬古典建築元素，成為權力的象徵。（十月影視提供）

▲當年台灣總督官邸（現今台北賓館），重組希臘羅馬古典建築元素，成為權力的象徵。（圖／十月影視提供）

圖文／鏡週刊

繼《不羈—台灣百年流變與停泊》之後，導演符昌鋒耗時約4年完成新的紀錄片《黑潮一流變中的台灣建築》。新作以「黑潮」象徵各個族群帶來多元且豐富的養分匯聚於台灣，演化出從日治時期到現今、逾120年來展現的獨特建築美學。

「拍攝《不羈—台灣百年流變與停泊》時，是從文化切入台灣歷史，當時就覺得也許可以從台灣的建築來看歷史，因為建築反映出人的心態、也影響人的生活。」符昌鋒表示，自己大學念建築系、對建築有特殊的情感，一直想拍與建築有關的影片，「但拍建築題材有門檻，直到有機會受郭肇立老師邀請執導紀錄片《俠客—華昌宜的世界》，才終於讓郭老師點頭合作拍攝關於現代台灣建築的紀錄片。」他笑說：「沒郭老師出馬，我大概拍不了，因為建築牽涉層面很廣又很專業。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

擁有魯汶天主教大學建築博士、耶魯大學建築專業碩士學位的郭肇立是知名建築學者，也曾是符昌鋒就讀東海大學建築系時的老師，此次在《黑潮一流變中的台灣建築》中擔任監製與編劇，規劃紀錄片的內容架構。研究台灣建築逾40年的郭肇立指出：「紀錄片從18世紀後期劉銘傳在台灣建鐵路講起，看台灣現代化過程，切入台灣現代建築的轉化。」

《黑潮一流變中的台灣建築》導演符昌鋒（右）與監製兼編劇郭肇立（左）。（本刊資料照片）

▲《黑潮一流變中的台灣建築》導演符昌鋒（右）與監製兼編劇郭肇立（左）。（圖／鏡週刊資料照片）

2021年起，符昌鋒、郭肇立與《黑潮一流變中的台灣建築》另一位監製、建築師蘇喻哲固定每週開會討論，從多年蒐集累積的龐大資料庫中篩選過濾，耗時約一年半才擬出紀錄片腳本，並在2022年底展開拍攝。

《黑潮一流變中的台灣建築》共有8集、每集30分鐘。8集主題分別為：「帝國的想像」「殖民的成就」「戰後台灣- 尋找身份認同的時代」「傳教士新建築」「浮華世態中的心靈救贖者- 王大閎」「反威權、反戰、沒有主義的時代」「資本權力的想像」及「全球信息的時代」。

內容從日治時期建築談起，探討台灣的代表性建築，例如：當年的台灣總督官邸（現今台北賓館），如何重組希臘羅馬古典建築元素，成為權力的象徵。國民政府接管台灣之後，在美援經費支持下，貝聿銘擔任東海大學校園規劃設計，企圖以有別於日本或中國宮殿式建築的嶄新設計，尋找新的身分認同。同一時期在台灣東部，一群來自瑞士的傳教士，建造一批清水模教堂，用材料經營空間質感，透過結構打下神聖溫柔的自然光，形成鄉鎮間最美麗的風景。

監製郭肇立（左起）、蘇喻哲與建築學者李乾朗在總統府大廳討論該建築的設計。（十月影視提供）

▲監製郭肇立（左起）、蘇喻哲與建築學者李乾朗在總統府大廳討論該建築的設計。（圖／十月影視提供）

郭肇立強調：「這部影片最有趣的是，可以從世界看台灣。」片中除了介紹台灣建築，也從橫向觀察同時期的世界潮流。譬如：1919年台灣總督府完工，對現代建築、藝術影響深遠的包浩斯在德國出現，但包浩斯卻在當時的台灣缺席。後來包浩斯被迫離開德國，在美國哈佛大學生根茁壯，而起草包浩斯宣言的華特葛羅培斯（Walter Gropius）又是建築師王大閎在哈佛研究所的老師。

到60年代末期巴黎5月學運後，建築師漢寶德一方面引入美國包浩斯教育的設計評圖及理性分析，另一方面他積極介紹路易康與范土利的思想。在時空對照中，以更廣闊的視野看見台灣建築的定位。

《黑潮一流變中的台灣建築》邀上百位建築師與學者受訪，包括蘇喻哲、李乾朗、李祖原、薛琴、陳亮全、邱文傑、姚仁喜、簡學義、黃聲遠、廖偉立等，設計「台北101大樓」、「宏國大樓」等話題建築的李祖原也現身說明。該片將於3月4日起每週二晚間10點在公視頻道播出兩集；TaiwanPlus影音平台每週二晚間10點播出一集（英文字幕國際版），播出後上架「TaiwanPlus Docs」YouTube頻道。

設計「台北101大樓」、「宏國大樓」等話題建築的建築師李祖原接受紀錄片訪問。（十月影視提供）

▲設計「台北101大樓」、「宏國大樓」等話題建築的建築師李祖原接受紀錄片訪問。（圖／十月影視提供）


更多鏡週刊報導
【流變中的台灣建築2】解開經典建築內外矛盾　大天后宮石獅「移植」總督官邸
【流變中的台灣建築3】設計國父紀念館太痛苦　「建築詩人」王大閎靠這方法抒壓

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
報復來了！　陸對美國大豆等農產品加徵10～15％關稅
咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答
台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」：不敢想接下來多刺激
台積電加碼投資美國1000億美元　總統府承諾：最先進製程留在
台積電千億美元投資「自廢武功」　台大副教授：台灣人渾然未覺
大魯閣股東會紀念品出爐！　再抽美國MLB觀賽之旅
獨／詐保豪灑千萬當酒店大爺！　前台壽理賠員曝光
哥倫比亞8比1擊敗中國！　富邦新洋投好投

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明連假「南下7成集中上午」　高公局公布好走時段

睡前男友「一句話」她失眠了！網友認沒問題：妳想太多

大型重機爭取上國道　高公局3月啟動民調「下半年公布」

宜蘭礁溪凌晨雷雨+冰雹　今晨出現雙彩虹！民眾搶拍美景

凌晨冰雹、閃電嚇壞雙北人！鏡頭君捕捉「信義區驚天一幕」

今降雨有春季特徵　鄭明典揭「四季雨型」：逆時針繞台灣轉1圈

姊要去越南員旅「行程表少2重要項目」畫質比影印10次還爛　他怕爆

富邦「最新啦啦隊名單」出爐？2韓援沒了...球迷驚：邦邦太狠

高雄「劉江便當」分家！分店招牌塗黑改名　總店：兄弟沒吵架

設計國父紀念館太痛苦　「建築詩人」王大閎靠擦葉片抒壓

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

清明連假「南下7成集中上午」　高公局公布好走時段

睡前男友「一句話」她失眠了！網友認沒問題：妳想太多

大型重機爭取上國道　高公局3月啟動民調「下半年公布」

宜蘭礁溪凌晨雷雨+冰雹　今晨出現雙彩虹！民眾搶拍美景

凌晨冰雹、閃電嚇壞雙北人！鏡頭君捕捉「信義區驚天一幕」

今降雨有春季特徵　鄭明典揭「四季雨型」：逆時針繞台灣轉1圈

姊要去越南員旅「行程表少2重要項目」畫質比影印10次還爛　他怕爆

富邦「最新啦啦隊名單」出爐？2韓援沒了...球迷驚：邦邦太狠

高雄「劉江便當」分家！分店招牌塗黑改名　總店：兄弟沒吵架

設計國父紀念館太痛苦　「建築詩人」王大閎靠擦葉片抒壓

TWICE多賢「人生首部電影」與台灣有關！　子瑜感動哭了

玻利維亞「巴士撞貨車」至少31死！墜谷500公尺淪廢鐵　慘況曝光

快訊／高雄流行音樂中心旁女子落海！警消急救援　尋獲已明顯死亡

立委陳亭妃遭恐嚇！天沒亮就報案　警加強巡邏服務處、住處

空頭支票狂進貨水產！騙17廠商2492萬　詐團高檔海鮮樓慶功

高中生「獲Google聘用」卻遭16所大學拒絕　父怒提告：種族歧視

日本CALBEE幼兒餅乾出包！「蝦味條四連」重金屬超標

陸「蝶后」張雨霏現身人民大會堂　瞇眼燦笑揮手轉身快步離開

日富士急樂園「員工遭雲霄飛車夾死」！　同事認：不知那裡有人

桃園客運「邊開邊漏油」　倒楣女騎士慘摔！急灑木屑防滑

魏如萱清唱悼念方大同 分享「生前珍貴影片」

生活熱門新聞

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

連假衝SPA店「遇爆乳越南嫩妹」　男爽翻結局卻哭了

快訊／春雷狂響！　9縣市大雨特報

疲老闆認欠一屁股債！疑被社會人士押走

台北凌晨下冰雹　外送員遭砸喊逃命

快訊／全台變天！　大雷雨轟6縣市

一片橘紅！　春雨「首當其衝」地區曝

凌晨4、5點被嚇醒！一堆人「以為大爆炸」

台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」

更多熱門

相關新聞

她咬出劉喬安台美販毒網絡全貌

她咬出劉喬安台美販毒網絡全貌

至於劉喬安遣返回台後，將面臨超過20年的刑期，其中又以新北地檢署偵辦的毒郵包案，最為嚴重。2021年10月，一個看似尋常的包裹從美國運至桃園機場，最後收件地址則在新北市。

遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

被害人轟凌濤「雙標仔」　老婆臨盆竟色聊討照

被害人轟凌濤「雙標仔」　老婆臨盆竟色聊討照

凌濤視訊露鳥「想看硬的呀？」　鹹濕對話曝

凌濤視訊露鳥「想看硬的呀？」　鹹濕對話曝

關鍵字：

鏡週刊符昌鋒流變中的台灣建築

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

即／魏哲家將見川普　投資美國1000億美元

更多

最夯影音

更多

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面