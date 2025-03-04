流變中的台灣建築／符昌鋒邀名師助陣拍紀錄片　宏觀展現歷史與建築樣貌

▲當年台灣總督官邸（現今台北賓館），重組希臘羅馬古典建築元素，成為權力的象徵。（圖／十月影視提供）

圖文／鏡週刊

繼《不羈—台灣百年流變與停泊》之後，導演符昌鋒耗時約4年完成新的紀錄片《黑潮一流變中的台灣建築》。新作以「黑潮」象徵各個族群帶來多元且豐富的養分匯聚於台灣，演化出從日治時期到現今、逾120年來展現的獨特建築美學。

「拍攝《不羈—台灣百年流變與停泊》時，是從文化切入台灣歷史，當時就覺得也許可以從台灣的建築來看歷史，因為建築反映出人的心態、也影響人的生活。」符昌鋒表示，自己大學念建築系、對建築有特殊的情感，一直想拍與建築有關的影片，「但拍建築題材有門檻，直到有機會受郭肇立老師邀請執導紀錄片《俠客—華昌宜的世界》，才終於讓郭老師點頭合作拍攝關於現代台灣建築的紀錄片。」他笑說：「沒郭老師出馬，我大概拍不了，因為建築牽涉層面很廣又很專業。」

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擁有魯汶天主教大學建築博士、耶魯大學建築專業碩士學位的郭肇立是知名建築學者，也曾是符昌鋒就讀東海大學建築系時的老師，此次在《黑潮一流變中的台灣建築》中擔任監製與編劇，規劃紀錄片的內容架構。研究台灣建築逾40年的郭肇立指出：「紀錄片從18世紀後期劉銘傳在台灣建鐵路講起，看台灣現代化過程，切入台灣現代建築的轉化。」

▲《黑潮一流變中的台灣建築》導演符昌鋒（右）與監製兼編劇郭肇立（左）。（圖／鏡週刊資料照片）

2021年起，符昌鋒、郭肇立與《黑潮一流變中的台灣建築》另一位監製、建築師蘇喻哲固定每週開會討論，從多年蒐集累積的龐大資料庫中篩選過濾，耗時約一年半才擬出紀錄片腳本，並在2022年底展開拍攝。

《黑潮一流變中的台灣建築》共有8集、每集30分鐘。8集主題分別為：「帝國的想像」「殖民的成就」「戰後台灣- 尋找身份認同的時代」「傳教士新建築」「浮華世態中的心靈救贖者- 王大閎」「反威權、反戰、沒有主義的時代」「資本權力的想像」及「全球信息的時代」。

內容從日治時期建築談起，探討台灣的代表性建築，例如：當年的台灣總督官邸（現今台北賓館），如何重組希臘羅馬古典建築元素，成為權力的象徵。國民政府接管台灣之後，在美援經費支持下，貝聿銘擔任東海大學校園規劃設計，企圖以有別於日本或中國宮殿式建築的嶄新設計，尋找新的身分認同。同一時期在台灣東部，一群來自瑞士的傳教士，建造一批清水模教堂，用材料經營空間質感，透過結構打下神聖溫柔的自然光，形成鄉鎮間最美麗的風景。

▲監製郭肇立（左起）、蘇喻哲與建築學者李乾朗在總統府大廳討論該建築的設計。（圖／十月影視提供）

郭肇立強調：「這部影片最有趣的是，可以從世界看台灣。」片中除了介紹台灣建築，也從橫向觀察同時期的世界潮流。譬如：1919年台灣總督府完工，對現代建築、藝術影響深遠的包浩斯在德國出現，但包浩斯卻在當時的台灣缺席。後來包浩斯被迫離開德國，在美國哈佛大學生根茁壯，而起草包浩斯宣言的華特葛羅培斯（Walter Gropius）又是建築師王大閎在哈佛研究所的老師。

到60年代末期巴黎5月學運後，建築師漢寶德一方面引入美國包浩斯教育的設計評圖及理性分析，另一方面他積極介紹路易康與范土利的思想。在時空對照中，以更廣闊的視野看見台灣建築的定位。

《黑潮一流變中的台灣建築》邀上百位建築師與學者受訪，包括蘇喻哲、李乾朗、李祖原、薛琴、陳亮全、邱文傑、姚仁喜、簡學義、黃聲遠、廖偉立等，設計「台北101大樓」、「宏國大樓」等話題建築的李祖原也現身說明。該片將於3月4日起每週二晚間10點在公視頻道播出兩集；TaiwanPlus影音平台每週二晚間10點播出一集（英文字幕國際版），播出後上架「TaiwanPlus Docs」YouTube頻道。

▲設計「台北101大樓」、「宏國大樓」等話題建築的建築師李祖原接受紀錄片訪問。（圖／十月影視提供）



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