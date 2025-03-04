「穿消防衣滑雪」未上班先被處分！台中消防員認錯：坦然接受

▲台中消防員穿著消防衣在日本滑雪，被記申誡。（圖／民眾提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

顏姓消防員上月和友人到日本滑雪，過程中穿著消防服實測，PO出心得「消防衣比較適合火熱的地方，千萬不要帶來滑雪」引發議論。消防局表示，消防服應用於公務，不能用於私人用途，影響社會觀感，將記申誡以上處分。對此，顏姓消防員發文表示，不該為了做紀念這樣做，該面對的會坦然接受。

事件爆出後，顏姓消防員發文表示，自己是有租雪服的，「只是我真的不應該為了給自己作紀念就穿消防衣滑雪。」他說自己還是對身為台中消防的一員引以為傲，「希望不要給其他長官、學長姐添麻煩。」他謝謝媒體跟網友們的指教，「該面對的我一定會坦然接受，我還是那個正能量滿滿的消防小尖兵。」

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據悉，顏員111年特考班畢業，113年分發台中市消防局大安分隊，2月26日休假期間，和友人前往日本山形縣藏王地區旅遊，他穿著消防衣在白皚皚雪中滑雪，相當開心，不但將過程PO網，還發佈體驗心得「保暖防水防摔都佳，身體活動度奇差無比，消防衣比較適合火熱的地方，千萬不要帶來滑雪，滑雪會變笨」，結果，人還沒上班，就面對消防局的處分。

消防局表示，顏員將公有財產做為私用，已明顯違反消防局執行勤業務消防服制規範，消防衣裝備是提供執行災害搶救勤務與自主訓練使用，消防衣褲也是列帳的公有財產，保管人應善盡保管之責，未經核准，不得私自使用。

本局將針對相關違失部分召開檢討會議，對同仁之違規事實依規懲處，並追究相關單位內部管理督導不周責任，另將以此違失行為，加強宣導同仁法紀觀念並依相關規定使用裝備器材，避免造成社會觀感不佳。