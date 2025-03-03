　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨提「志願役加薪2萬」！4改革大禮包一次看　國防部回應了

記者閔文昱／綜合報導 

國軍近年來面臨招募困難，編現比僅為78%，遠低於正常防衛需求的85%。為提升年輕人從軍意願，國民黨立法院黨團今（3日）召開記者會，宣布將提出修法，提高志願役薪資及改善義務役待遇，並推出４法案。對此，國防部也做出回應了。

國民黨團書記長王鴻薇表示，目前國軍薪資待遇過低是招募困難的主要原因，因此需要通過大幅提高薪資和各項加給來吸引更多年輕人加入國軍，為此國民黨團提案將志願役勤務加給從每月1萬元提高至3萬元，無論軍官或士兵皆適用，預計每年新增384億元預算。此外，義務役二等兵的薪資將從現行的2萬1350元提高至2萬8590元，每年國防預算增加6億元。

▲▼國民黨團召開 挺國軍 顧家園 爭權益 記者會 王鴻薇 羅智強 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團今開記者會說明力推「軍人待遇改革4法案」。（圖／記者屠惠剛攝）

另一提案由立委徐巧芯提出，建議提升地域加給。目前駐守東沙、大膽、澎湖等地的志願役官兵可領2萬元，但義務役士兵僅5460元，因此國民黨主張無論志願役或義務役，地域加給應統一，提高前線軍人待遇。此外，戰鬥加給也應翻倍成長，預估每年增加37.5億元預算。

國民黨團還提議在「部隊加給」部分進行修正，並要求國防部落實「超時加給」，補償應休未休的軍人。徐巧芯指出，此次修法還涵蓋軍保保費全額補助，軍人不再需自付35%的軍保保費，預計國防預算每年增加16.5億元；國民黨團也主張應落實上校以上軍官子女教育補助，每年約需5000萬元。

▲▼國防部發言人 孫立方 聯訪 女性義務役徵召 相關 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，國防部發言人孫立方回應，提升官兵待遇福利一向是政府努力推動的事項，國防部已研擬調增「志願役加給」等方案，目前整體方案已經報到行政院。

孫立方強調，根據《預算法》第91條規定，立法院所提出的相關法案若大幅增加歲出或減少歲入，應先徵詢行政院的意見，並指明彌補資金的來源，以避免政府預算膨脹或影響整體施政。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳傑憲經紀公司爆帳目不實　負責人發聲明
很多前師傅開平價店「鼎泰豐為何不會倒？」　網點出原因
她只用清水洗澡！十幾年來「根本沒人發現」　醫曝好處
國民黨提「志願役加薪2萬」！　國防部回應了
割陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR怒「是我的器官欸」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨提「志願役加薪2萬」！4改革大禮包一次看　國防部回應了

曝罷團志工姓名林俊憲嗆賤招　楊智伃：敢對賭有無違法個資法？

總統府出示公文打臉國民黨　國親二黨都稱「政黨不宜推薦大法官」

斥找人架離花蓮退休師　傅崐萁還原現場嗆「葉霸」是深綠預謀

再增13藍委罷免案一階過關！　總計32藍委面臨二階連署

訪日期間高官愛將涉貪獲百萬交保　盧秀燕證實：第一時間已知情

獲北市補助？　民眾黨批洪健益「拿資料自打臉」：浪費納稅人荷包

TPOC揭國民黨新會期「優先法案」聲量調查　　普發現金1萬議題奪冠

今日烏克蘭明日台灣？　黃國昌批「綠腦裡只有罷免」：賴清德醒醒吧

綠批蔣萬安補助民眾黨「一日北高」　黃國昌：無知、問政品質低落

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

國民黨提「志願役加薪2萬」！4改革大禮包一次看　國防部回應了

曝罷團志工姓名林俊憲嗆賤招　楊智伃：敢對賭有無違法個資法？

總統府出示公文打臉國民黨　國親二黨都稱「政黨不宜推薦大法官」

斥找人架離花蓮退休師　傅崐萁還原現場嗆「葉霸」是深綠預謀

再增13藍委罷免案一階過關！　總計32藍委面臨二階連署

訪日期間高官愛將涉貪獲百萬交保　盧秀燕證實：第一時間已知情

獲北市補助？　民眾黨批洪健益「拿資料自打臉」：浪費納稅人荷包

TPOC揭國民黨新會期「優先法案」聲量調查　　普發現金1萬議題奪冠

今日烏克蘭明日台灣？　黃國昌批「綠腦裡只有罷免」：賴清德醒醒吧

綠批蔣萬安補助民眾黨「一日北高」　黃國昌：無知、問政品質低落

勝騎士沒回統一獅　新球季可望轉投中信兄弟

快訊／陳傑憲經紀公司「躍樂運動」爆帳目不實　負責人、職棒工會發聲明

先看到人臉還是蛋殼？測試最深層真實的自己

剛壞壞完驗不出！「8種性病」潛伏期曝　醫：有的恐數年

新北確保防洪功能正常　塔寮坑二號抽水站明蓄水試抽

228連假國旅回溫　北市、南投、宜蘭住房率破7成

連假衝SPA店「遇爆乳越南嫩妹」　男爽翻結局卻哭了：超慘

國民黨提「志願役加薪2萬」！4改革大禮包一次看　國防部回應了

黃偉晉火大「自製9分鐘紀錄片」配旁白！打臉糾察隊　4萬人讚翻

「小調歌后」林淑容重返台北開唱！全面升級2.0　一次2場寵歌迷

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

政治熱門新聞

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

快訊／總統府拍板午夜後「完全關燈」　夏天提早關冷氣、減少洗車

再增13藍委罷免案一階過關！　總計32藍委面臨二階連署

還假也還錢！藍拚修法今年勞動節全國放假　稅收超徵發現金法制化

中國正以聯大2758決議打法律戰　林佳龍：為武力犯台奠定法理基礎

斥找人架離「葉霸」　傅崐萁嗆深綠預謀

藍高層不給罷免資源惹怒基層　藍青年認了

國民黨喊志願役加薪2萬！國防部回應了

川普、澤倫斯基大吵陷「納許僵局」　蔡正元點名3國得利

罷吳沛憶2天收1600份連署書　藍罷團嗨

北市10年查8件詐欺　為逃兵假愛滋

林岱樺高雄市長民調出現黃金交差

台灣邦交國穩固？　林佳龍點名2國家要特別關注：海地、梵蒂岡

藍提案志願役加薪至3萬　軍保國家全負擔

更多熱門

相關新聞

肉搜罷團志工綠嗆賤招　藍：有違法個資法？

肉搜罷團志工綠嗆賤招　藍：有違法個資法？

大罷免潮延燒，國民黨發言人楊智伃今（3日）揭露罷免藍委團體內部訊息，控惡罷團體涉及違法募款，要民眾「在現場以現金交由有志工證的志工」，民進黨立委林俊憲批，國民黨怕大罷免潮，「什麼樣的賤招都能使出來。」楊智伃隨後諷刺，林俊憲為了要選台南市長下猛藥挺違法罷團，真的很拼命，「那你敢不敢用你的立委身份跟我對賭有沒有違反個資法？敢不敢用參選台南市長資格跟我對賭有沒有違反政治獻金法？」

總統府出示公文打臉國民黨　國親二黨都稱「政黨不宜推薦大法官」

總統府出示公文打臉國民黨　國親二黨都稱「政黨不宜推薦大法官」

斥找人架離「葉霸」　傅崐萁嗆深綠預謀

斥找人架離「葉霸」　傅崐萁嗆深綠預謀

再增13藍委罷免案一階過關！　總計32藍委面臨二階連署

再增13藍委罷免案一階過關！　總計32藍委面臨二階連署

TPOC揭國民黨新會期「優先法案」聲量調查　　普發現金1萬議題奪冠

TPOC揭國民黨新會期「優先法案」聲量調查　　普發現金1萬議題奪冠

關鍵字：

國軍國民黨官兵待遇修法

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

陰唇留前男友冰箱被丟！

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」

女老闆交友成噩夢！遭暈船仔公開個資

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

突收裁員通知　竹科工程師焦慮：房貸還有1200萬

蹦闆爆知名網紅私下接客

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面