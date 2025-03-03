國民黨提「志願役加薪2萬」！4改革大禮包一次看　國防部回應了

記者閔文昱／綜合報導

國軍近年來面臨招募困難，編現比僅為78%，遠低於正常防衛需求的85%。為提升年輕人從軍意願，國民黨立法院黨團今（3日）召開記者會，宣布將提出修法，提高志願役薪資及改善義務役待遇，並推出４法案。對此，國防部也做出回應了。

國民黨團書記長王鴻薇表示，目前國軍薪資待遇過低是招募困難的主要原因，因此需要通過大幅提高薪資和各項加給來吸引更多年輕人加入國軍，為此國民黨團提案將志願役勤務加給從每月1萬元提高至3萬元，無論軍官或士兵皆適用，預計每年新增384億元預算。此外，義務役二等兵的薪資將從現行的2萬1350元提高至2萬8590元，每年國防預算增加6億元。

▲國民黨立法院黨團今開記者會說明力推「軍人待遇改革4法案」。（圖／記者屠惠剛攝）

另一提案由立委徐巧芯提出，建議提升地域加給。目前駐守東沙、大膽、澎湖等地的志願役官兵可領2萬元，但義務役士兵僅5460元，因此國民黨主張無論志願役或義務役，地域加給應統一，提高前線軍人待遇。此外，戰鬥加給也應翻倍成長，預估每年增加37.5億元預算。

國民黨團還提議在「部隊加給」部分進行修正，並要求國防部落實「超時加給」，補償應休未休的軍人。徐巧芯指出，此次修法還涵蓋軍保保費全額補助，軍人不再需自付35%的軍保保費，預計國防預算每年增加16.5億元；國民黨團也主張應落實上校以上軍官子女教育補助，每年約需5000萬元。

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，國防部發言人孫立方回應，提升官兵待遇福利一向是政府努力推動的事項，國防部已研擬調增「志願役加給」等方案，目前整體方案已經報到行政院。

孫立方強調，根據《預算法》第91條規定，立法院所提出的相關法案若大幅增加歲出或減少歲入，應先徵詢行政院的意見，並指明彌補資金的來源，以避免政府預算膨脹或影響整體施政。