斥找人架離花蓮退休師　傅崐萁還原現場嗆「葉霸」是深綠預謀

▲傅崐萁上台演講時，退休老師葉春蓮（圖中圈起人）起身嗆聲，隨後被請出場。（圖／民眾提供）

記者鄭佩玟／台北報導

花崗國中退休教師葉春蓮昨日在國民黨立委傅崐萁的問政說明會上狠嗆傅「通匪」，隨即遭現場人員拉離現場，引發網路熱議。傅崐萁今（3日）回應喊冤說，本就是場單純且不公開活動，自己是被葉春蓮尾隨，一上台後就被嗆，眾人喊葉出去，葉出了門後又與其他不同屬性支持者起爭執，怎麼變他的錯？「葉春蓮本身是深綠，在學校又號稱葉霸，個性就是這樣！」

國民黨立委傅崐萁昨在地方舉行問政說明會，過程中一名曾獲師鐸獎退休老師葉春蓮狠嗆傅崐萁是「通匪」，最後被幾名大漢架離現場，該名退休師培育花蓮無數英才，鐵血作風出名，因此被學生尊稱是「葉霸」。花蓮縣黨部回應，葉女士謾罵影響現場秩序，請2名警察帶她離開會場，並無用力拉扯，懷疑這些都是側翼網軍預謀式的惡意操作，曲解事實誤導大眾。

傅崐萁今日澄清，昨天是紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，並結合問政說明會，這本來是很單純的內部活動，並無開放一般民眾進入，也沒邀請媒體，同時也禁止錄音錄影，活動大約9時30分開始，陸續有人上台講話，自己9時50分左右抵達並上台，結果一上台還沒講話就遭葉春蓮嗆聲鬧場，鬧得全場人都要請葉出去，後來警察才來協助，現場2000多雙眼睛都可作證。

傅崐萁表示，場地有內門、外門，離開活動的大禮堂內門後，葉春蓮強硬賴著不走，後來又跟不同屬性支持者起爭執。他表示，葉春蓮本身是深綠，在學校又是「葉霸」，個性就是這樣；傅並出示葉與民進黨兩議員、東社發言人陳財能的合照，直指葉春蓮與民進黨關係匪淺。

傅崐萁批，現在就是罷團出來洗地，說葉春蓮被騙去拿植樹節樹苗，結果發現「布道大會」在罵民進黨，但事實上樹苗是別的民間社團在發，而他上台也還沒說一句話就被嗆。他反問「葉春蓮做為老師可以這樣嗎？民主是這樣嗎？」並指罷團是綠營側翼，不斷在網路散布不實謠言。

另，有關民進黨立委沈伯洋回應傅崐萁「間諜說」，並嗆聲要對賭「誰造謠就辭立委」，傅崐萁反嗆，指沈伯洋本來就是間諜，拿美國錢顛覆國家，有沒有房產是沈家的事，有意見應該去跟爆料的媒體人彭文正去說。

