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再增13藍委罷免案一階過關！　總計32藍委面臨二階連署

▲▼ 罷免團體送件。（圖／記者湯興漢攝）

▲罷免團體送件。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，罷免團體陸續於罷免新制上路前，送交第一階段提議書，中選會近日完成查對，除了第一批19位藍委第一階罷免門檻過關外，今（3日）傳出再增加13位藍委，目前共32位藍委通過門檻，只剩陳超明、邱鎮軍、林沛祥尚未公布審核結果。

中選會日前公布，就2月25日以前地方已完成一階查對結果回報中選會的部分案件，經審議後已有19件立委罷免案、1件市縣長罷免案。罷團則宣布首批送件的罷免藍委案成功「全壘打」，包含藍委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，以及目前停職中的新竹市長高虹安。

吳靜怡今日再度透露，目前通過一階段罷免門檻的立委再多13位，分別是林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳳，目前是19加13共32位藍委通過一階門檻。

另外，政治評論員張益贍也指出，目前罷藍委32人、罷綠委0人，藍委只剩陳超明、邱鎮軍、林沛祥尚未公布審核結果。

▼32位藍委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲▼32位藍委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖）

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