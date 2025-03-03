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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝罷團志工姓名林俊憲嗆賤招　楊智伃：敢對賭有無違法個資法？

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨提供）

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免潮延燒，國民黨發言人楊智伃今（3日）揭露罷免藍委團體內部訊息，控惡罷團體涉及違法募款，要民眾「在現場以現金交由有志工證的志工」，民進黨立委林俊憲批，國民黨怕大罷免潮，「什麼樣的賤招都能使出來。」楊智伃隨後諷刺，林俊憲為了要選台南市長下猛藥挺違法罷團，真的很拼命，「那你敢不敢用你的立委身份跟我對賭有沒有違反個資法？敢不敢用參選台南市長資格跟我對賭有沒有違反政治獻金法？」

針對藍營罷免綠委行動被爆出多起「幽靈連署」狀況，林俊憲表示，國民黨急了，害怕大罷免潮，擔心真的會徹底滅頂，所以一開始先對罷免團體「查水表」，接著又在連署過程中造假，連「亡靈大軍」都能跑出來簽名，偽造文書、冒用身份，製造一堆假的罷免連署書。如今更過分的是，國民黨甚至動用黨紀來肉搜罷團，「什麼樣的賤招都能使出來，凸顯國民黨恐懼。」

楊智伃回擊，林俊憲想選台南市長也不用挺違法募資吧？今早國民黨打出罷團違法募款的證據，一堆民進黨黨公職直接不演了，大力護航違法罷團，看來是戳到痛點了。除了民進黨立委助理跳出來，刻意忽視違法行為，想要帶風向到莫名其妙的個資法，還有立委林俊憲直接公開發文力挺違法罷團。

楊智伃強調，違法就是違法，內政部在上週就已經公告，要修法來解決這樣違法的行為，民進黨自己都不挺了，還一堆人要上車？基於公共利益，國民黨正式要求檢調立刻調查，還有誰要說這個是合法的通通一起上，藍營所揭露的資訊都是公開可查，

「難道林俊憲發是在擔心這些罷團的違法行為會被我們一一揭露，導致你們的惡罷失敗？是在警告檢調這件不可以辦嗎？」楊智伃酸，林俊憲為了要選台南市長下猛藥挺違法罷團，真的很拼命！而國民黨秉持正義與事實監督，問心無愧，被誣告也不是第一次了，「若林俊憲真的要來力挺違法募款，那你敢不敢用你的立委身份跟我對賭有沒有違反個資法？敢不敢用參選台南市長資格跟我對賭有沒有違反政治獻金法？違法募款的事證我也都準備好了，陳情書也已經寫好了，隨時準備送件！」

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