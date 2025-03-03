台東縣農產公司調漲屠宰費用遭攤商抗議　經協商暫緩實施

▲台東縣農產公司調漲屠宰費用，經協議暫緩實施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣農產公司近日宣布調漲屠宰費用引發當地攤商強烈不滿。2日下午，台東縣家畜肉類商業同業公會理事長彭郁淳、常務監事洪聖傑、總幹事廖嬿菁，向立法委員陳瑩及莊瑞雄陳情，要求與會的農產公司總經理鍾耀仁重新檢討收費標準，並呼籲臺東縣政府介入協調，尋求雙方都能接受的解決方案。

據了解，台東縣農產公司因應營運成本上升，於近期決定將屠宰費用每頭新台幣65元，預計於本月正式實施。此舉對仰賴屠宰服務的肉品攤商，造成顯著衝擊，多數攤商表示，費用調漲將壓縮利潤，一位不願具名之攤商激動表示：「我們已經在薄利中求生存，這次調漲根本是對業者的突襲」。

攤商代表向立委陳瑩及莊瑞雄陳情時，強調屠宰費用應與服務品質相符，並質疑調漲決策缺乏事先溝通與透明說明。攤商建議農產公司公開成本結構，並與攤商協商合理的調整幅度。

對此，台東縣農產公司回應，通膨加上人事成本的提高，台東農產公司不得不調漲屠宰豬隻的費用，調漲屠宰費用是基於人力、設備維護及能源成本增加的現實考量，並非任意決定。台東縣政府表示，台東宰殺豬隻的費用已經10多年沒漲，因此這次不得不漲價，來回應台東農產公司面臨的財外虧損問題。台東縣政府農業處處長許志豪則表示，對於攤商陳情表示，屠宰設備老舊及人員訓練不足，屠宰後肉品賣相不佳，消費者購買意願不足，連帶影響生意等問題，將積極居中協調，避免爭議擴大。

經立委陳瑩及莊瑞雄居間雙方協調達成共識，針對商攤所提要求，請農產公司董事會重新研議，在屠宰設備改善前給予調漲寬限期，並請農業部給予行政指導，將實施期程延後，協助肉品市場正常運作及農產公司與攤商的衝突。此事件凸顯了地方農產經濟的運作困境，也牽動攤商與農產公司之間的信任關係。