台北市聯邦獅子會捐贈初來國小　助力足球與烏克麗麗社團發展

▲台北市聯邦獅子會偏鄉捐愛心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台北市聯邦獅子會長期關注偏鄉教育，自2018年起連續八年捐贈台東縣海端鄉初來國小，支持該校足球與烏克麗麗社團發展。截至目前，累計捐款總額已超過新台幣100萬元，並提供超過700份學用禮物，為學生創造更多元的學習機會。

3月3日，台北市聯邦獅子會代表再次來到初來國小，於上午11時舉辦捐贈儀式。活動現場充滿布農族文化氛圍，學生們以非洲鼓及烏克麗麗伴奏，演唱布農族歌謠《回家》，熱情迎接來賓，包括聯邦獅子會會長李易穎、國際獅子會300A3區榮譽總監江衍銘、名譽副總監鄭詠升、常務理事劉慶隆、攝影組組長楊常吉、專區主席溫義雄、前會長陳蕭、現任副會長杜駿明，以及眾多獅友與眷屬。部落耆老則以傳統古調祈福，表達誠摯的祝福。

學生代表在致詞時表示，由於家長工作關係，許多學生需長時間留校，感謝聯邦獅子會的捐助，使學生能夠參與足球與烏克麗麗等社團活動，並在各類比賽中取得佳績。隨後，學生們以烏克麗麗演奏《兩隻老虎》表達感謝，並展示過去一年內參賽獲得的七座獎牌，象徵學校在資源運用上的豐碩成果。

為進一步支持學童學習需求，自去年起，學校在幼兒園及低年級學生中增設足球課程，聯邦獅子會也相應增加捐贈經費。活動最後，學生們與聯邦獅子會來賓共同參與原住民傳統射箭體驗，現場氣氛熱烈，充滿溫馨與歡笑。

初來國小校長吳運全表示，感謝聯邦獅子會連續八年來的支持與關懷，使學生能夠在課業之外，透過足球與烏克麗麗社團發展多元才能。這筆累計超過百萬元的捐款，以及學生們贏得的七座獎牌，不僅展現了學校對資源的善用，也見證了學生們在體育與音樂上的成長與突破。他強調，這些資助不僅豐富學生的學習內容，更能拓展視野，促進身心發展，學校將持續妥善運用捐款，為學生提供更優質的學習環境。

聯邦獅子會會長李易穎表示，該會長期關注偏鄉教育，期望透過實際行動，提供學生更多學習資源，使其發揮潛能、實現夢想。他指出，足球與烏克麗麗社團不僅能提升學生的學習樂趣，也有助於培養多元能力，並促進文化傳承。烏克麗麗社團將布農族傳統歌謠融入學習中，讓學生在音樂教育的同時，深入認識自身文化。

李易穎進一步表示，希望這筆經費能幫助學生獲得與都市學童相同的學習機會，提升生活品質，並促進教育公平。他也期許學生們珍惜學習機會，努力成長，未來貢獻社會。聯邦獅子會未來將持續關注偏鄉教育，為更多學童提供支援，助其開創更美好的未來。