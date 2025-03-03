推動特色食材進軍日本　台東縣府攜手8家業者參加2025東京食品展

▲台東縣府將攜手8家業者亮相2025東京食品展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為提升當地優質農產品牌的國際能見度，並拓展海外市場，將再度攜手8家在地業者，於2025年3月11日至3月14日參展亞洲最大的「東京國際食品展」（FOODEX JAPAN 2025）。為此，台東縣府3日在台東美術館野室珈琲舉辦行前記者會，台東縣長饒慶鈴表示，持續推動台東特色食材進軍日本市場，展現台東慢經濟的國際「食力」，進一步深化台日經貿合作。

台東縣政府表示，今年已是第三年帶領台東業者參與東京食品展，該展會為亞洲極具指標性的食品展覽，每年吸引全球食品業者、進口商、通路商及餐飲品牌參與，為國際食品市場的重要交流平台。透過參展，台東業者能夠直接與日本市場買主洽談合作，並成功拓展市場。例如，東太陽製酒與博雅齋茶園已取得日本進口許可，秋釀慢慢與日方合作舉辦快閃活動，德朱利斯、允芳茶園、博雅齋茶園、東太陽製酒及秋釀慢慢的產品均已上架於日本的實體與線上通路。

縣府財政及經濟發展處指出，此次參展不僅是產品展示，更透過跨界合作，將台東「慢食精神」推廣至日本市場。縣府將著重推廣紅藜、小米、洛神、紅烏龍等在地特色食材，並與日本餐飲市場合作舉辦「台東祭」活動，推出限定一個月的台東特色風味料理。此外，縣府也積極邀請日本當地通路、餐廳、超市、量販店及批發業者參與一對一商談會，並鼓勵前往東京食品展的買家參訪「台東館」，藉此拓展日本市場商機。

今年，台東縣府再度帶隊參展，並攜手秋釀慢慢、東太陽製酒、薑黃伯樂山野菜香草園、博雅齋自然茶園、允芳茶園、出力釀Truly Wine、Anita's辣醬、女兒不懂茶等8家業者，產品涵蓋紅烏龍茶葉、地酒、小農辣醬及酵酢等特色農產。透過與日本通路商及企業買主的深度交流，期望擴展銷售機會，進一步提升台東品牌在國際市場的競爭力。

台東縣府強調，未來將持續扮演橋樑角色，協助台東在地業者拓展海外市場，促進更多跨國合作機會，深化台日經貿關係，讓台東的優質產品走向國際市場，提升全球消費者對台東農產的認識與喜愛。