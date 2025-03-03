歡慶三月女神節！台中餐廳消費抽雙人餐券　85度C推第二杯38元

▲台中知名餐廳PokéPoké波奇波奇推出「女神月」限定活動，凡是會員或是3月加入的新會員，均可享蔓越莓冰茶及酪梨泥兌換券一張。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

迎接三月女神節到來，台中知名餐廳PokéPoké波奇波奇推出「女神月」限定活動，凡是會員或是三月加入的新會員，均可享蔓越莓冰茶及酪梨泥兌換券一張；85℃舉辦「38寵愛女神節」活動，當天推出兩大超值優惠，指定飲品「就是海岩青茶」和「蘋香淺焙青」兩款任選第二杯只要38元。

PokéPoké波奇波奇主打「波奇碗」料理，主力客群鎖定35歲至50歲女性族群，創立8年來，全台已有21家連鎖加盟店，台中地區佔7家，預計今年將再展店5家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者表示，「波奇碗」源自夏威夷民間飲食，以新鮮、低加工的原型食物為主，採用新鮮生菜與營養價值高的糙米為基底，並提供鮭魚、鮮蝦、干貝、雞胸肉等多款優質蛋白，讓顧客自由選擇，搭配各式創新獨家醬料及配菜，兼具均衡與美味。

▲咖啡業者85℃舉辦「38寵愛女神節」活動，當天推出兩大超值優惠。（圖／品牌提供）



另外咖啡業者85℃舉辦「38寵愛女神節」活動，當天推出兩大超值優惠，指定飲品「就是海岩青茶」和「蘋香淺焙青」兩款任選第二杯只要38元，購買任一指定款膠原蛋白系列切片蛋糕，就能用38元加購「就是海岩青茶」或「蘋香淺焙青」任一款。