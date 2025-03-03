美國政要暗示下台　澤倫斯基：換掉我沒那麼容易

▲澤倫斯基2日告訴英國媒體，要找人取代他，沒那麼容易。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）暗示，若要達成和平協議，烏克蘭總統澤倫斯基可能必須下台。對此，澤倫斯基2日告訴英國媒體，要找人取代他沒那麼容易，且重申只要能夠換取烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），他願意辭職。

澤倫斯基說，「如果想要把我換掉，考慮到現在的狀況、有鑑於這些支持，單純把我換掉不是那麼容易的事，光是舉辦大選是不夠的，你也必須不讓我參選，這會稍微困難一些，看來勢必要和我商量。而且我說過，我要換取（烏克蘭）加入北約，這樣我就完成我的任務了」。

澤倫斯基和總統川普、副總統范斯的公開爭執引發全球關注，美烏並未如期簽署礦產協議。在離開美國白宮之後，澤倫斯基出席英國倫敦的歐洲領導人峰會，多國達成共識，要繼續援助烏克蘭。

共和黨已有多人表態質疑澤倫斯基，除了美國國家安全顧問瓦爾茲，共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）也說，「（澤倫斯基）必須恢復理智，還要心懷感激回到談判桌，否則就得換個人領導這個國家（烏克蘭）」。

澤倫斯基一直喊話要把烏克蘭加入北約納入止戰協議的一環，但以美國為首聯盟一直不願做出承諾。川普曾在2月說過，烏克蘭可以「忘記」加入北約，認為北約問題可能就是導致俄羅斯入侵的原因。