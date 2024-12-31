涉貪案今一審宣判　林姿妙堅稱光明磊落：相信法律是公正的

記者游芳男／宜蘭報導

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案，宜蘭地方法院一審定於今天（31日）下午2點半宣判，引發各界高度關注。林姿妙今天早上如常主持縣務會議，並在會前再次強調：「我光明磊落，相信法律是公正的，謝謝！」

▲對於涉貪案，宜蘭縣長林姿妙說：「我光明磊落，相信法律是公正的。」（圖／記者游芳男翻攝）

林姿妙與縣府官員等15人被指控涉及「羅東鎮公所違法核發農地農用證明」、「九八地號臨時建物延長作總統立委大選總部使用」、「一五五八地號免徵一一二萬土地增值稅」以及「洗錢及財產來源不明」等四案，2022年8月23日遭檢方依偽造文書、貪污、財產來源不明、圖利及特殊洗錢等罪名起訴。

在貪污及偽造文書部分，檢方指控，林姿妙以處理民間地主羅東1558地號免徵112萬元土地增值稅為交換，換取地主陳正勳等人提供羅東98地號土地，該地當初為2018年林姿妙參選縣長的競選總部，後來作為2020年總統大選韓國瑜宜蘭競選總部使用，從中獲得免拆等利益達240萬元。

至於洗錢及財產來源不明部分，檢方調查發現，林姿妙在2017年至2019年間，其羅東及冬山農會帳戶出現超過100筆異常資金進出，涉嫌利用10個人頭帳戶洗錢高達7844萬元，其中多筆金流來源不明，疑似以洗錢方式製造向他人循環借貸的假象。

今年10月23日，案件辯論終結，檢方對林姿妙等15名被告提出具體求刑建議，對林姿妙涉貪收賄求處20年重刑、褫奪公權5年，洗錢罪則求處有期徒刑2年6個月、併科200萬元罰金。