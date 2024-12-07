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社會 社會焦點 保障人權

人妻挨告當詐團人頭戶　一查反轉！她踩中雙重陷阱被騙10萬

記者黃翊婷／綜合報導

已婚婦人阿鳳（化名）被指控涉嫌將銀行帳戶提款卡交給詐騙集團使用，沒想到深入一查，發現她踩中「雙重陷阱」，先是被詐團以帳戶遭凍結為由騙走10萬元，最後連提款卡也被騙走。宜蘭地院法官日前審理此案，認為現有證據尚無法證明阿鳳有幫助洗錢的意圖，因而裁定無罪。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲阿鳳誤信詐團話術，損失10萬元，還險些成為替罪羊。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳去年3、4月間透過包裹寄件方式，將自己的銀行帳戶提款卡寄給詐團，再以LINE傳訊息告知提款卡密碼；後來詐團成員將她的帳戶當作人頭戶，騙走受害者4.9萬元，她也因此被受害者一狀告上法院。

阿鳳堅決否認幫助詐團洗錢，她表示，當時因為需要辦理貸款，看到臉書上有借貸廣告，進一步詢問之後加入對方的LINE帳號，接著依照指示填寫資料，卻被告知資料填寫錯誤，帳戶遭到凍結，需要解凍金解除，急急忙忙匯了款，對方又要求提供提款卡和密碼，她才會把提款卡寄出並告知密碼，她也是受害者。

阿鳳的丈夫證稱，當時妻子傳訊息說帳戶被凍結，他信以為真，還跟老闆預支薪水、到處借錢、典當黃金，前前後後一共繳了10萬元。

宜蘭地院法官認為，阿鳳與丈夫是一般雙薪家庭，若非親身經歷，應當無法憑空編撰出這麼詳細的受騙情節，而且阿鳳「帳戶遭凍結」的經歷，與詐團常用的詐騙手法雷同，因此認定夫妻倆的證詞不是捏造的，堪以採信。

法官表示，阿鳳的帳戶資料雖然有外流的情形，但從現有證據看來，尚不足以證明她有幫助詐團洗錢的意圖，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

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