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林姿妙涉貪及特殊洗錢罪案12／31一審宣判　若判刑將停職

▲宜蘭縣長林姿妙涉貪案，31日下午2時半一審宣判。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣長林姿妙涉貪案，31日下午2時半一審宣判。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

爆發至今將近3年的宜蘭縣長林姿妙等人涉貪案，宜蘭地方法院預計將於明（31）日下午2點半宣判。而在10月23日的辯論終結庭中，檢方依據貪污治罪條例中的收賄罪，建議處林姿妙有期徒刑20年及褫奪公權5年。林姿妙的女兒林羿伶，因被指控違背職務行為收取（交付）不正利益罪、偽造文書，被建議判處有期徒刑12年，褫奪公權4年。然而，辯方堅持請求無罪判決。林姿妙在最後陳述時強調，自己一生清白，從未做過違法的事情，期望法院能還她公道，判她無罪。

根據地方制度法第78條、82條，若林姿妙明（31）日下午被一審判犯貪污治罪條例，包含違背職務行為收受不正利益罪或財產來源不明罪，其中之一被處有期徒刑，內政部將停止其職務，由副縣長代理。如果二、三審改判無罪，林姿妙可復職。但若判刑確定，則解職。解職時剩餘任期超過2年必須補選，不足2年則由中央派員代理。依現行宣判時程推論，林姿妙若因貪污被判刑定讞解職，剩餘任期將不足2年。

在這場涉及林姿妙的貪污案件中，共有15名被告。宜蘭檢方對他們的論罪科刑如下：

林姿妙被指控貪污治罪條例收賄罪，建議判處有期徒刑20年，褫奪公權5年；被指控特殊洗錢罪，建議有期徒刑2年半，併科罰金200萬元，不法所得沒收。

林姿妙前助理張桂綾，被指控特殊洗錢罪，建議判處有期徒刑1年。

林姿妙女兒林羿伶，被指控違背職務行為收取（交付）不正利益罪、偽造文書，被建議判處有期徒刑12年，褫奪公權4年。

時任建設處代理處長吳朝琴，被建議有期徒刑10年，褫奪公權4年。此外，還有其他多名官員被指控貪污治罪條例圖利罪，刑期從6年到7年半不等，並褫奪公權4年。

地主陳正勲和劉石純被指控貪污治罪條例行賄罪，建議判處有期徒刑5年，褫奪公權2年。

礦業公司負責人林錫欽被指控偽造文書罪，建議有期徒刑3月，緩刑2年，並向公庫繳交6萬元。

在這15名被告中，只有林錫欽認罪並對檢方的科刑無異議，其餘14名被告均否認罪刑，辯護律師也全部請求無罪判決。

林等人涉案的四案起訴主要內容如下：

第一，1558地號土地違法農地農用，羅東鎮公所時任經建課長趙竑勳、經建課員黃耀智違背法令，核發農業用地作農業使用證明書圖利他人，供劉石純及陳正勳持向財政稅務局羅東分局申請免課徵土地增值稅，導致羅東分局誤於2018年10月16日做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分，趙竑勳、黃耀智2人，涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴。

第二，98地號地主，2018年無償提供林姿妙作為參選縣長的競選總部，但同年底未提出延長使用申請而違規，改以「延後拆除」名義申請，行逾期申請「延長使用期限」之實，衍生出黃志良、林志揚2人明知違背法令核准延長使用臨時性建築物圖利他人，導致林姿妙、前立委楊吉雄獲免除重新搭建2020年總統立委大選的競選總部約240萬元利益，黃志良、林志揚2人，涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌起訴。

第三，1558地號免課徵土地增值稅案，跨縣府局處違法多階段行政處分，林姿妙、林羿伶、吳朝琴，涉貪汙治罪條例違背職務行為收受不正利益罪嫌、刑法使公務員登載不實罪嫌；康立和、盧天龍、吳東原、龍非池，涉貪汙治罪條例圖利罪嫌、刑法使公務員登載不實罪嫌；林錫欽涉刑法行使業務登載不實文書罪嫌；陳正勳、劉石純涉貪汙治罪條例違背職務行為交付不正利益罪嫌、刑法使公務員登載不實罪嫌。

第四，林姿妙、張桂綾特殊洗錢案，林姿妙2018年擔任縣長至今，除了每月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當，另外，也以百分之1至3的報酬租用多人帳戶或無償借用帳戶，由林姿妙開立支票，再由張桂綾提領或存入。林姿妙涉犯洗錢罪、貪汙治罪條例財產來源不明罪嫌，張桂綾涉犯洗錢罪嫌。

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