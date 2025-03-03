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南韓政治對立6年最高！社會撕裂嚴重激化　總統候選人最新民調曝

▲▼南韓總統尹錫悅2月20日下午出席憲法裁判所第10次彈劾辯論。（圖／達志影像）

▲尹錫悅2月20日下午出席憲法裁判所第10次彈劾辯論。彈劾審判激化南韓政治社為對立。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、闖入中選會，試圖逮捕朝野主要政治人物，遭國會彈劾停職。如今，憲法裁判所（憲法法庭）結束辯論庭審後，最快將於3月中旬宣布判決結果。為此，首爾市中心出現大規模示威集會，贊成、反對彈劾的兩派民眾擠爆街頭。南韓兩黨政治的對立，達到最高峰。

根據《韓聯社》，韓國保健社會研究院今（3）日發布「社會統合實態診斷與應對方案」之報告書，針對南韓國內社會團結度與矛盾衝突進行調查，從去年6月至9月向19至75歲的3000名成年男女進行訪問，若社會矛盾以滿分4分作為評分標準，則南韓社會矛盾在該份調查的結果已達3.04分。

此次調查，顯示南韓社會矛盾與衝突愈加激化，去年所獲得的3.04分，更是2018年連續六年調查以來的新高，其中2018年為2.88分、2019年為2.90分、2021年為2.89分、2022年為2.85分、2023年為2.93分。

▼保守派群眾聚集首爾光化門，他們反對彈劾尹錫悅，呼籲讓尹重回政壇。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼保守派群眾聚集首爾光化門，他們反對彈劾尹錫悅，呼籲讓尹重回政壇。（圖／達志影像／美聯社）▲▼保守派支持群眾3月1日聚集在首爾市中心，手持南韓與美國國旗，大喊「彈劾無效」、「詐欺彈劾」。（圖／達志影像／美聯社）

▲保守派支持群眾3月1日聚集在首爾市中心，手持南韓與美國國旗，大喊「彈劾無效」、「詐欺彈劾」。（圖／達志影像／美聯社）

至於在兩黨政治的對立，進步派（左派，指目前在野的共同民主黨，以其為首的泛進步派政黨）、保守派（右派，指目前的執政黨國民力量）之間的對立與矛盾衝突，若4分為滿分標準，則去年統計得分為3.52分，同樣創下統計以來新高，更是超越2023年的3.42分。

南韓在政治理念（保守派與進步派）、社會領域上的矛盾與衝突之激化，凸顯在今年國慶日之一的「三一節」（3月1日，反日救國運動，推動大韓獨立）示威集會上！根據韓媒《News1》、《中央日報》，今年三一節光化門、汝矣島等首爾市中心擠爆贊成彈劾尹錫悅、反對彈劾等兩派民眾，大學街頭也擠滿討論時事的學生，鏡頭拍出壯觀的人潮。

▲▼贊成彈劾的民眾則在首爾市中心集會，怒批執政黨為助紂為虐的「內亂力量」，要求解散執政黨、罷免尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼贊成彈劾的民眾則在首爾市中心集會，怒批執政黨為助紂為虐的「內亂力量」，要求解散執政黨、罷免尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼贊成彈劾的民眾則在首爾市中心集會，怒批執政黨為助紂為虐的「內亂力量」，要求解散執政黨、罷免尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

一旦憲法裁判所在今年3月中旬的判決中，敲定罷免總統尹錫悅，則南韓必須依照憲法規定，在60天以內實施總統大選。南韓知名民調機構Realmeter進行總統大選後選人民調，以共同民主黨黨代表李在明，對上執政黨國民力量的4名人選，在4場的一對一民調對峙中，李在明皆以49.7%至50.3%的支持率占上風。

與李在明進行支持率對決時，國民力量的金文洙（前京畿道知事）支持率為31.6%、吳世勳（現首爾市長）僅23.5%、洪準杓（現大邱市長）為24.2%、韓東勳（前國民力量黨代表）則為20.3%，顯示李在明極有可能在下屆總統大選勝出。

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