台南國中生疑遭灌毒亡！解剖相驗結果曝　採組織、血液急送驗

▲台南國中生遺體今解剖，檢座離開。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南一名13歲國中生2月底猝逝，母親心碎發文指出，醫師在兒子體內查到藥物中毒反應，且有同學出面指證，兒子在校遭霸凌、強迫餵食毒咖啡包。檢方今相驗國中生遺體，初步認為國中生無可疑外傷，但體內是否有毒物反應，法醫已採其毛髮、血液、身體組織檢驗。

回顧整起事件，國中生母親日前在臉書上發文指控，2月24日凌晨3時許，兒子突然痙攣被送到急診救治，但經搶救過後，兒子仍不幸於當天上午8時許宣告不治，死亡原因不明，而醫師抽血檢查發現，兒子體內有毒藥物中毒反應。除此之外，還有其他學生出面指證，表示兒子在校長期受到同學霸凌，甚至還被帶到廁所強迫餵食毒咖啡包，案件曝光後震驚社會。

台南地檢署檢察官3日上午10時許，針對國中生遺體進行相驗，其父母、阿公心碎現身。檢方指出，檢方3日上午已調取國中生在奇美柳營醫院相關病歷，並會同法醫解剖複驗後，初步認定，死者沒有可疑由他人外力造成的傷勢，但死者體內是否有其他毒藥物反應，法醫已採集死者毛髮、血液及其他身體組織檢體送驗，仍須待鑑定報告出爐，才能進一步確定死因。

▲台南國中生遺體今解剖，國中生父母、阿公心碎現身。（圖／記者林東良攝）