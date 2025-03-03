台南3／5成立震災復原聯合服務中心　加速協助災民回復日常生活

▲台南市政府3日由副市長葉澤山代表市長黃偉哲主持，宣布於5日在楠西區公所成立「震災復原聯合服務中心」，加速提供災民整合性協助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121地震後危險建築物「紅、黃單」複評進度、災後復原與災民中長期安置等情形，備受各界關心，台南市政府3日由副市長葉澤山代表市長黃偉哲主持，率相關局處說明各項進度，並宣布於5日在楠西區公所成立「震災復原聯合服務中心」，由工務、都發、民政、社會及衞生局等局處進駐，加速提供災民整合性協助。

市長黃偉哲日前要求市府團隊分小組訪視住戶，加速並深入瞭解災民個別需求，也讓災民更了解如何申請相關資源。為了提供最即時、完善的服務，黃偉哲也指示3月5日起在楠西區公所成立「震災復原聯合服務中心」，由相關局處進駐。

副市長葉澤山表示，市府這一個多月來，投入非常多人力物力，協助災民早日恢復日常。市府團隊也加速在2月28日前完成危險建築物緊急「紅、黃單」複評及損壞評估，並由13個局處的同仁，採分組方式前進楠西、玉井、南化等3個災區訪視。

葉澤山指出，黃偉哲市長非常關心災民的居住問題，山區幅員遼闊，要找到離工作地點近的臨時居住地不太容易，因此特別要求市府團隊擬定貨櫃屋計畫，協助有需求的受災戶來承租。

葉澤山強調，由於貨櫃屋並不列入中央租屋補貼範圍，因此這部分市府將提供協助，受災戶只需每月付2千元，即可承租一年。市府預計打造20呎貨櫃屋，依照受災戶地點需求，例如原住家的3合院或農田附近，一來解決住的問題，二來可讓災民就近照顧果樹。

工務局局長陳世仁說明，各界關心的危險建築物「紅、黃單」緊急評估，受理總數有4,235件，已完成4,222件，其中紅單有511件、黃單有1,525件。他並說明，剩餘的10多件，主要是因尚無法聯絡到所有權人。至於申請複評案件，共受理420件，已完成410件，損壞評估進度方面，目前共受理1759件，已完成1,633件。

都市發展局局長林榮川說明，已向中央提報租金補貼需求戶數1,500戶，爭取經費2.88億元，截至目前已有286件預登記，其中147件有租屋，48件完成送件，30件已審核通過且核撥。

民政局局長姜淋煌說明，南水分署宿舍已整修完成，共計有34棟，已入住22棟，目前也持續受理入住申請。入住順序主要以住帳棚及車上民眾優先分配，再來則為紅黃單弱勢戶、一般戶。針對想要就近暫住帳篷、工寮等部份災民，市府將協助採用承租「貨櫃屋」方式進行安置。

社會局局長郭乃文說明，為協助居民適應新環境，後續將在南水分署宿舍附近，運用貨櫃屋建立交誼據點，打造社區交誼空間，提供當地居民聚會交流，互相支持關懷。

農業局專門委員吳俊傑說明，0121地震農業災害現金救助方面，已全數撥款完成，楠西區申請戶數有125戶、玉井區為81戶、南化區為42戶。

觀光旅遊局副局長鄭道立說明，為振興災區觀光，將推出臺南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫、114年臺南市民旅遊補助計畫，盼透過相關補助鼓勵旅行社組團前往觀光。

民眾如欲更深入了解「紅黃單補助、修繕作業、收容安置、醫療資源」等問題，台南市政府府官網已有整理相關問答以供參考，詳細資訊請至以下路徑查詢：臺南市政府官網>114年連續地震臺南市政府扶助措施>Q&A（https://www.tainan.gov.tw/News2.aspx?n=44024&sms=26861）。