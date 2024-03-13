三月天天都有「女神價」　指定日搶限量80元驚喜箱、計程車免費搭

▲東森購物網「玩美女神節」推出一系列優惠下殺與回饋活動，鎖定女性消費力。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商平台為上半年催買氣，東森購物網延續「她經濟」消費熱度，三月份天天都有「女神價」促銷，最低下殺15折起；Yahoo奇摩購物中心迎20週年慶，其中可以鎖定80元「驚喜箱」與請客專車「指定日免費搭」兩大活動；蝦皮購物則有線上婦幼展，35家品牌祭6折起優惠，像是奶粉、尿布、濕紙巾等日用消耗品，大組數一次買較划算。

雖然38婦女節剛過，以女性為主場的購物節仍持續，東森購物網強打「玩美女神節」，檔期長達一整個月，包括美妝保養、多樣配件與穿搭服飾、質感居家選物等女性愛用品項，三月份天天都有「女神價」優惠可下單，最低下殺15折起，以及新會員首購滿1,000元即贈送100枚樂透金、累積消費滿額送E幣、抽紅包雨、消費滿額抽豪禮等，全站同步展開，不論新舊會員都有滿滿福利。

把握好康優惠，Yahoo奇摩購物中心迎20週年慶，祭出全站3折起、手機穿戴相機6折起、電腦週邊最低免萬元，同時推出超高CP值「驚喜箱」活動，首波限量100箱將於3/18上午10點準時開搶，只要80元就有機會把Dyson吹風機、GARMIN智慧腕錶、三星曲面螢幕等帶回家，第二波驚喜箱將於3/26開賣；另外也首度攜手55688集團台灣大車隊祭出「指定日免費搭」活動，3/18當天上午10點到晚上6點期間，路邊攔到丫虎生日請客專車，即可享雙北市區內免費搭乘。

▲55688台灣大車隊推ㄚ虎計程車，3/18當天免費搭。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

隨著物價漲，家庭開銷變多，家中若有幼兒，奶粉、尿布、濕紙巾等更是日常必備品，蝦皮購物就打造春季線上婦幼展替爸媽省荷包，除了攜手麗貝樂、嬌聯、慕之恬廊等35家品牌祭6折起，3/14、3/15連兩天灑1折券、再祭20%蝦幣回饋，限時必搶優惠如寶寶清潔必備的純水柔濕巾，龍年限定款24包只要659元，平均1包不到30元；材質柔軟又貼身的Hoppi超薄輕巧黏貼型紙尿褲，優惠價1,079元；專為1至3歲小孩設計的明治成長奶粉，8入只要4,232元，想補貨、囤貨可以趁現在。積木、廚房家家酒等兒童玩具也有活動價能夠入手。