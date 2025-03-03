國中生疑遭餵毒「解剖查死因」！父母阿公心碎現身…校長合十致意

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南一名13歲國中生2月底突然痙攣猝逝，死者母親發文指出，醫師在兒子體內查到藥物中毒反應，且有其他學生出面指證，兒子在校遭霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵食毒咖啡包。南檢3日上午針對國中生遺體進行解剖，要進一步釐清其確切死因，稍早國中生父母、阿公現身台南市立殯儀館，該校校長也現身致意。

▲台南國中生遺體今解剖，國中生父母、阿公。（圖／記者林東良攝）

回顧全案，死者母親近日在臉書發文控訴，稱上月24日凌晨3時許兒子突然發生痙攣，立刻送到醫院急診，但仍於當天上午8時許宣告不治，死亡原因不明，但醫師抽血檢查時，發現兒子體內有毒藥物中毒反應，且有其他學生出面指證，兒子在學校長期受到同學霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵食毒品咖啡包。

▲台南國中生校長現身致意。（圖／記者林東良攝）

事件曝光後震驚社會，校方緊急發布5點聲明，強調該名學生自20日起就請假在家休息，沒想到卻因身體不適，送醫後不幸離世，對此深感哀痛，校方已經主動完成校安與社政通報，同時依照規定受理家長申請疑似霸凌案件並啟動調查，學校也會全力配合檢調調查，在尚未釐清真相之前，希望外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，也希望司法能早日釐清調查結果。

台南地檢署檢察官3日上午10時許針對國中生遺體進行解剖，父親、母親、阿公面色哀戚現身，而該校校長也前來致意，國中生家屬對校方相當不滿，認為校長在事後一直未現身致意，對此，校長表示，她在事件發生後第一時間就想到，但考量死者遺體被冰存，所以無法去致意，昨天有前往死者位於新營福園殯儀館的靈堂上香致意。