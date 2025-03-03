苗栗夫妻外出幫親友溫馨送餐　路口撞上闖紅燈轎車

▲苗栗市經國路、五谷路口昨發生一起事故，肇事車違規闖紅燈衝撞後翻車，造成3人輕傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市經國路、五谷路十字路口昨（2日）發生2部轎車碰撞事故。一名溫姓男子駕車直行恍神闖紅燈，高速撞上正要左轉的轎車後，溫男轎車再失控衝撞分隔島後翻車，幸好2車駕駛和乘客僅受到輕微擦挫傷，詳細肇事原因正由警方釐清中。

苗栗警分局今天表示，昨下午約2時接獲報案，指苗栗市經國路、五谷路口的十字路口，發生一起2部轎車碰撞交通事故，苗栗警分局車禍處理小組獲報到場後，立即協助管制疏導交通，2名駕駛和1名乘客均受到輕微擦傷，救護車送醫治療已無大礙。

警方說，肇事駕駛溫男（51歲）駕駛轎車，沿經國路西往東方向行駛準備回家，在肇事路口違規闖紅燈，當時余男（25歲）駕駛轎車自五谷路南往北，路口正要左轉經國路時，前面一部轎車先右轉經國路時，溫男轎車就高速衝撞余車。

碰撞後，溫車繼續往左失控衝撞分隔島後，轎車四腳朝天翻覆在內側車道，無辜挨撞轎車車頭受損，汽車零件碎片散落一地。警方說，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。據指出，溫男獨自開車外出要回家，自稱恍神未注意號誌；余男則是跟老婆外出幫朋友送餐，途中捲入車禍。