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高雄「行動鈑金隊」囂張內幕曝　壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區在1日凌晨連續發生兩起暴力案件，先是貨車衝撞透天厝鐵捲門，緊接著停在附近大樓地下室的BMW X6休旅車，又被黑衣人持鐵撬猛砸，警方深入追查，發現犯案的是同一群人，不過早已腳底抹油落跑，而事件起因是一間在地宮壇的壇主在網路上被爆黑料，小弟不滿才計劃報復，從隔空互嗆演變成暴力衝突。

▲一輛貨車倒車衝撞鐵捲門 。（圖／民眾提供）

▲一輛貨車倒車衝撞鐵捲門 。（圖／民眾提供）

影片當中，就看到高雄市小港的孔宅六街，一部貨車停在透天騎樓，然後下一秒鐘倒車衝撞鐵捲門，巨大的聲響在凌晨兩點多，嚇壞附近正熟睡的民眾，而鐵捲門被撞凹之後，這輛車上的人沒打算停止暴力行為，隨後又趕往了小港區新豐街一處國宅大樓地下室，兩名黑衣人持鐵撬猛敲一部進口休旅車。

▲一輛貨車倒車衝撞鐵捲門 。（圖／民眾提供）

▲這群人隨後又到地下室砸車 。（圖／民眾提供）

只見這輛休旅車的車窗、引擎蓋以及擋風玻璃瞬間裂成蜘蛛網狀，就在半夜三點，停車場根本沒人，同樣一群人 連續作案，逃逸之後，還囂張的自己把犯罪畫面PO到網路上。對此，小港分局副分局長邱明勇出面表示：「二案有關聯性，為同一主嫌人等涉案重大，初步研判應為公司經營財務及宗教貢禮等糾紛所引起」。

小港分局後來在2日發出新聞稿表示，涉嫌案件的20歲江姓主嫌以及22歲的彭姓共犯躲在屏東縣潮州鎮四維路某汽車旅館，目前已經逮捕到案，查扣犯罪工具一批。全案依違反刑法恐嚇、毁損、妨害秩序等罪移送並將建請高雄地方檢察署聲押。

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