米其林綠星「超夯素食餐廳」被抵制！鄰居怒貼布條　兩派吵翻了

▲鄰居掛上抗議布條。（圖／翻攝自Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

台北米其林綠星餐廳「小小樹食」受到許多消費者喜愛，目前已有多間分店；不過，就有網友發現，大安本店被貼抗議布條，稱該店罔顧環保、以鄰為壑，喊話消費者抵制。畫面曝光後掀起論戰，一派支持者力挺，但也有不少人直言，「一樓是餐廳的困擾，真的是整棟的共業！」

網友昨日在Threads分享照片，只見「小小樹食」大安本店的上方，被掛上了大大的抗議布條，稱店家罔顧環保、以鄰為壑，消費大眾共同抵制無良餐廳。

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對此，不少人表示，能理解鄰居的憤怒，「這一段大安路的房子都60-80坪華廈，也就以前的名人巷。巷子裡頭很多都是畫廊、精品店等等。你現在看到上面這種40、50年的房子，一戶都要7、8千萬台幣，附近生活品質是極好的，而這樣有名的餐廳，晚上營業到很晚還喧嘩，真的很困擾」、「這就是台灣人貪圖的方便、機能性，都是建立在樓上住戶的痛苦中」、「一樓爽賺錢，二樓忍受噪音跟油煙，竟然還有人很支持，真是可悲 」、「住在某餐廳三樓的我，也好想掛這種布條，噪音就算了，他們排放出來的油煙和異味，讓人都不敢在陽台曬衣服 」、「這棟住戶都是有錢人，當然不希望樓下是餐廳」、「樓下做吃的，真的是惡夢」、「他們賺飽飽，鄰居吸飽飽（油煙）」。

不過，也有網友力挺店家，直呼「小小樹食超好吃，台北我最愛的餐廳，老闆娘超美...支持」、「吃過忠泰店一次。他們的味道跟烹調方式，應該不是那種味道會很重的？」「餐飲業者路過，政府開放營業登記，跟我們課了營業稅收，我們跟房東支付了符合該地段行情的租金，假如一切經營都符合法規，為何一些鄰居（我不是說他）的攻擊要由店家承受」。

《ETtoday新聞雲》記者稍早致電店家，至截稿前尚未得到回應。

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